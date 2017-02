Publicada em 7 de fevereiro de 2017 às 17:48

Encontro também trará discussões sobre consórcios agrícolas como estratégia para o fortalecimento da agricultura familiar

Com o intuito de proporcionar capacitação técnica, troca de experiências e fortalecer a produção agropecuária dos agricultores familiares que integram o Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial (PDRT), a Fibria realiza no dia 8 de fevereiro, no Assentamento Alecrim, em Selvíria (MS), o primeiro Agroeco – Inovação para Agricultura Familiar. O evento conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso do Sul (Sebrae/MS).

A expectativa é que o encontro reúna cerca de 250 pessoas entre agricultores familiares, produtores rurais e universitários. “Promover o acesso dos produtores a essas capacitações técnicas é uma forma de enriquecerem o conhecimento e aplicar o aprendizado no dia a dia. Isso poderá refletir na melhoria da qualidade da produção agropecuária e, consequentemente, no incremento da renda familiar de cada um”, diz Evânia Lopes, consultora de Sustentabilidade da Fibria.

Dentre as novidades que serão apresentadas, está a técnica de utilização de adubação verde, prática que melhora as qualidades físicas, químicas e biológicas do solo resultando no aumento da ciclagem de nutrientes (contínua transferência de nutrientes do solo para as plantas, e destas para o solo), fertilidade e capacidade de retenção de água do solo. A técnica ainda favorece a economia dos produtores, que reduzem em até 60% a aquisição do adubo químico, garantindo um manejo sustentável com práticas simples e de baixo impacto ambiental.

Com o auxílio de técnicos especializados os participantes terão a oportunidade de conhecer diferentes aplicações dessa adubação por meio de amostras que foram previamente plantadas. No encontro também serão discutidas práticas de conservação de solo através da importância da demarcação de curvas de nível, consórcios agrícolas como estratégia para o fortalecimento da agricultura familiar, manejo de pastagem rotacionada com diferentes espécies forrageiras (plantas, geralmente, gramíneas e/ou leguminosas, utilizadas como fonte de alimento para animais), além de dicas de sanidade animal e reserva alimentar para a pecuária leiteira.

Sobre o PDRT

O Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial (PDRT) é uma das ações de investimento social da Fibria. Busca o fortalecimento das associações comunitárias, focando no apoio às cadeias produtivas por meio da capacitação das comunidades. Entre as atividades do programa estão o cultivo do urucum, mandioca, abóbora, hortaliças, legumes e a melhoria do manejo da pecuária leiteira. Atualmente 842 famílias, que residem nas localidades de Três Lagoas, Brasilândia e Selvíria, são beneficiadas pelo programa.

Sobre a Fibria



Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria é uma empresa que procura atender, de forma sustentável, à crescente demanda global por produtos oriundos da floresta. Com capacidade produtiva de 5,3 milhões de toneladas anuais de celulose, a companhia conta com unidades industriais localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP) e Três Lagoas (MS), além de Eunápolis (BA), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso. A companhia possui 969 mil hectares de florestas, sendo 568 mil hectares de florestas plantadas e 338 mil hectares de áreas de preservação e de conservação ambiental. A celulose produzida pela Fibria é exportada para mais de 40 países. Em maio de 2015, a Fibria anunciou a expansão da unidade de Três Lagoas, que terá uma nova linha com capacidade produtiva de 1,95 milhão de toneladas de celulose por ano, e entra em operação no quarto trimestre de 2017. Saiba mais em www.fibria.com.br