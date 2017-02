Publicada em 3 de fevereiro de 2017 às 09:50

A maioria das atividades laborais possuem rotinas de trabalho que podem acarretar riscos à saúde dos trabalhadores. A Pós-graduação Presencial em Fisioterapia do Trabalho da UNIGRAN, com duração de 12 meses, tem como objetivo formar especialistas com a capacidade de atuar na prevenção de doenças e de melhorar a qualidade de vida de profissionais de diversas áreas.

A coordenadora do curso de Fisioterapia da Instituição, Simone de Sousa. E. Niheus, explica que o principal campo de atuação nesta área são empresas de médio e grande porte, principalmente indústrias. “O profissional vai prevenir as doenças por meio de diferentes maneiras. Entre outras coisas, vai olhar a disposição ambiente, se é ergonômico, ou seja, se está adequado às normas estabelecidas a determinados tipos atividade”, ressalta.

As doenças mais comuns nos ambientes de trabalho são a Lesão por Esforço Repetitivo – LER e o Distúrbio Osteomusculares Relacionados ao Trabalho – DORT, conforme Simone. São patologias que vêm se tornando cada vez mais corriqueiras. Vão desde lesões na coluna provocadas, em longo prazo, pela má postura na cadeira, até incidentes mais sérios que podem ser evitados por treinamentos e pela utilização de equipamentos de segurança.

Com o aumento nas taxas de trabalhadores afastados por doenças mentais, como estresse e transtornos de ansiedade, por exemplo, têm crescido também o interesse das empresas por profissionais especialistas em Fisioterapia do Trabalho. “Hoje o campo para o especialista está amplo. Porque mais do que nunca as empresas têm se preocupado com o seu funcionário, pois observam que o funcionário doente diminui a produção e passará um tempo afastado, aumentando os gastos com aquele trabalhador”, ressalta a coordenadora.

Além dessa pós, a UNIGRAN oferece mais duas opções de especialização na área trabalhista: Enfermagem do Trabalhado e em Saúde do Trabalhador, que é voltada para profissionais graduados em Medicina, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Administração, Psicologia, Odontologia, entre outros.

As inscrições para a Pós-graduação Presencial da UNIGRAN estão abertas. Mais informações podem ser obtidas no site: www.unigran.br/pos ou pelo telefone (67) 3411-4114.