Entre uma maratona e outra, jogadores do Sete ganham folga

Segundo técnico Mauro Marino, jogadores precisam “recarregar as baterias”

A delegação do Sete de Dourados chegou na noite desta quinta-feira após a desclassificação na Copa do Brasil com a derrota para o Sport-PE por 3 a 0 na Ilha do Retiro, em Recife. O jogo foi o sexto disputado pelo clube em três semanas e, antes de encarar uma nova sequência de jogos, agora pelo Campeonato Estadual, a Comissão Técnica decidiu dar uma folga de dois dias aos jogadores durante o fim de semana de carnaval.

Desde a estreia na temporada, contra o Ceilândia-DF, pela Copa Verde no dia 29 de janeiro, o Sete enfrentou ainda Naviraiense, Águia Negra e Urso pelo Estadual, entre esses jogos voltou a jogar contra o Ceilândia, no Distrito Federal, e, por último, a viagem para Pernambuco nesta semana. Entre jogos, viagens e treinos, os jogadores trabalharam quase todos os dias.

De acordo com a programação, os jogadores trabalham em dois períodos nesta sexta com o preparador físico Reginaldo Marcílio e descansam sábado e domingo, se reapresentando na segunda pela manhã no CT. “Os jogadores precisam recarregar as baterias para em seguida focar no Campeonato Estadual”, explica o técnico Mauro Marino.

Maratona, parte 2

Sem jogar neste fim de semana, o Sete vai estar com duas partidas de atraso em relação aos adversários e, para recolocar a tabela em dia, vai ter pela frente uma nova maratona de jogos. O primeiro, já nesta quarta-feira (1/03), no Estádio Douradão, contra o Ivinhema, em partida adiada da quarta rodada.

No dia 5 de março, o adversário será o Naviraiense, no Estádio Virotão, já abrindo o returno. De lá, viaja para Corumbá, onde no dia 8, no Estádio Arthur Marinho, joga contra o Corumbaense, jogo adiado da quinta rodada. No dia 11 recebe o Águia Negra e no dia 15 o Urso, ambos no Estádio Douradão. No dia 19 vai ao Estádio Saraivão jogar contra o Ivinhema e só depois desse jogo terá uma nova semana de treinos.