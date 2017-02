Em primeiro treino, Borja recebe elogios no Palmeiras

Atacante participou de toda a atividade sob o comando de Eduardo Baptista pela primeira vez desde que chegou clube. ‘Ele parece que já era do time, chegou solto, alegre’, diz Jean

Último reforço do Palmeiras, Borja participou pela primeira vez de um treino com todos os novos companheiros, na Academia de Futebol. Nesta manhã, o atacante colombiano esteve na atividade física e tática com o restante do grupo, e ainda participou de um trabalho em campo reduzido no fim do dia.

No Brasil desde sábado, o jogador havia feito um treino à parte com Vitinho e Hyoran na segunda. Nesta manhã, ele ficou com Alecsandro e Barrios no treino em que Eduardo Baptista separou os atletas por posições: lateral-direito, zagueiro central, quarto zagueiro, lateral-esquerdo, volante, meia-direita, meia-esquerda, ponta-esquerda, ponta-direita e centroavante. A intenção do trabalho é criar um repertório na saída de jogo da dupla de zaga, passando por todos os setores do time até o ataque.

Enquanto Borja se juntou aos homens de frente, Willian foi deslocado para a ponta direita no treino, junto de Erik e Róger Guedes. Dudu, que jogou em outra função contra o Ituano, trabalhou nesta manhã pelo lado que está acostumado, o esquerdo, com Keno e Rafael Marques.

Embora já participe das atividades com o grupo, o ex-jogador do Atlético Nacional (COL) só deve estrear no dia 8 de março, na Libertadores. A lista para a primeira fase do Campeonato Paulista já foi fechada, e pode ser alterada apenas se um jogador tiver uma lesão que o impeça de voltar até o fim do Estadual. Fabiano e Tchê Tchê, que tratam problemas na coxa e ombro, respectivamente, não ficarão tanto tempo fora, por isso não vão sair do grupo. Borja, assim, deve jogar o Estadual só a partir do mata-mata, em abril.

Este é apenas o terceiro dia de contato com os jogadores, mas o centroavante já recebeu elogios. Sua apresentação ainda não tem data marcada.

– Ele (Borja) parece que já era do Palmeiras, chegou solto, alegre, feliz, brincando. O que a gente pode ver dele, pessoalmente, é que tem bastante força, uma potência grande no chute e um cara bem inteligente também, pelo pouco que percebi no posicionamento – citou Jean.

Do Lance!