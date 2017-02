Em operação conjunta, PRF e PM apreendem mais de R$ 1 milhão em cigarros contrabandeados

Na tarde de quarta-feira (22), policiais rodoviários federais, em operação conjunta com a Polícia Militar, no município de Brasilândia, na BR 158, km 345, abordaram os veículos SR/Randon, placa aparente de São Paulo/SP, tracionado pelo Volvo, placas de São Lourenço D’Oeste/SC, sendo que o SR/Randon estava com indícios de adulteração no veículo e ambos com CRLV falso.

O condutor de 35 anos (motorista) com passagem por tráfico de drogas, declarou que vinha com os veículos da cidade de Paranhos com destino à Minas Gerais, em cidade não informada pelo mesmo. No semirreboque foram encontradas aproximadamente setecentas (700) caixas com cinquenta (50) pacotes cada de cigarros provenientes do Paraguai.

A equipe apreendeu R$ 3.600,00 em poder do condutor. No momento da abordagem, o motorista não demonstrou nervosismo, já alegando que estava com a carga supramencionada.

O motorista foi encaminhado à Polícia Federal da cidade de Três Lagoas pelos crimes de contrabando e uso de documento falso. O trator, o semirreboque e a carga de cigarro foram encaminhados para Polícia Federal. A carga apreendida tem o valor estimado em R$ 600.000,00.

Após a apreensão da carreta foram realizadas diligências dos agentes da PRF em conjunto com os Policiais Militares com o intuito de localizar mais carretas carregadas com contrabando de cigarros.

Na noite do mesmo dia, no km 10 da MS 395, em Brasilândia, foi localizada uma carreta VW/25.420 CTC 6×2, placas de Lajeado/RS, com o semirreboque acoplado SR/Librelato SRCS 3E, placa de Praia Grande/SP, abandonada às margens da rodovia.

Efetuada revista no interior da carroceria foi localizado um carregamento de cigarros contrabandeados oriundos do Paraguai. As equipes realizaram buscas nas imediações, mas o condutor da carreta não foi localizado.

Diante dos fatos, o caminhão trator, o semirreboque e a carga de cigarros contrabandeados foram encaminhados para o pátio da Polícia Federal de Três Lagoas. Foi encontrada e apreendida a quantidade estimada de 35.000 pacotes de cigarro cujo valor aproximado é de R$ 600.000,00.

O valor da carga das 2 carretas de cigarro apreendidas ultrapassa 1 milhão de reais.