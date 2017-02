Em Fátima do Sul, uma ciclista de 59 anos morre após ser atropelada

Na manhã deste sábado, por volta das 7h35, um acidente de trânsito em Fátima do Sul vitimou Renilde Batista Fernandes, 59 anos.

Segundo o site Vicentina Online, Renilde seguia de bicicleta pela Rua Cristobalina Ruiz Cabelo, quando próximo ao antigo Correios foi atropelada por uma F-1000, conduzida por Leonardo G.O., 21 anos, morador no Centro Educacional, em Fátima do Sul, que seguia sentido Bairro/Centro.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima e a levou até o Hospital da Sias, onde morreu alguns minutos após dar entrada no pronto socorro. Ela também morava em Fátima do Sul.

Neste momento a Polícia Militar e o condutor do veículo estão na delegacia para registro da ocorrência. Leonardo se recusou a fazer o teste do bafômetro, porém, confessou ter ingerido bebida alcoólica.

Do Vicentina Online