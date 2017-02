Em evento da Syngenta, diretor da Fundação Chapadão fala sobre manejo de doenças

No período de 08 a 11 próximo passado a empresa Syngenta, juntamente com seus parceiros, realizou em Patos de Minas e Capinópolis, em Minas Gerais, o evento Dia de Produtividade, tendo como foco principal em mostrar ganhos produtivos com uso de tecnologias necessária a adequação do solo e a nutrição de plantas, uso de cultivares adequada a cada micro região, técnicas sobre o manejo de insetos, plantas invasoras resistentes e doenças na cultura da soja.

Para este tema foi convidado o pesquisador e diretor da Fundação Chapadão, Edson Borges, o qual abordou o tema Estratégias e Fatores Restritivos a Altas Produtividades da Soja, Manejo e Controle de Doenças, para um público superior a 350 pessoas.

Borges abordou como o produtor deve planejar a implantação da lavoura, alicerçando em seis pilares: 1) Construção da fertilidade e estrutura do solo; 2) Sistema de produção (rotação de culturas no verão e inverno); 3) Escolha da genética (cultivar); 4) Arranjo populacional (população e espaçamento); 5) Época de semeadura; e, 6) Equilíbrio nutricional.

Borges cita que são estes fatores que garantirão o sucesso do sistema de produção, somado a mais três fatores que considera ser o seguro do sistema de produção, pois estes não aumentarão a produção, garantirá apenas que tudo que foi planejado não se perca por: 1) Competição por plantas invasora; 2) Insetos; e; 3) Doenças de início de ciclo (Mancha parda, Oídio, Mildio, Antracnose e Mela); Doenças de florescimento (Mofo branco, Mancha alvo e Ferrugem asiática); e, Doença de final de ciclo (Cercóspora).

Para um efetivo acompanhamento, o pesquisador entregou uma caderneta com mais de 70 páginas em formato de livro com toda sua apresentação para que cada participante acompanhasse e fizessem as anotações devida a cada tema abordado.

Borges disse que desde o ano passado passou a adotar este sistema, dando a caderneta de presente em suas palestras a cada participante, pois fica mais prático o entendimento e o acompanhamento sobre os temas abordados.