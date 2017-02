Em Dourados, Secretaria de Saúde anuncia contratação de concursados e ponto eletrônico

Em 30 dias a Secretaria Municipal de Saúde estará com equipamentos de ponto eletrônico para funcionários de todas as unidades de saúde do município. Pelo menos essa é a previsão do secretário da pasta, Renato Vidigal.

Ele explicou que se trata de um sistema necessário para garantir melhor atendimento aos usuários dos postos e, colocar em prática uma das principais propostas da prefeita Délia Razuk, que é cuidar bem das pessoas.

Renato Vidigal informou que os equipamentos já estão disponíveis, restando apenas alguns detalhes operacionais para iniciar o processo de instalação.

Esse sistema já foi implantado e está em pleno funcionamento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e no Hospital da Vida. De acordo com Vidigal, mesmo com alguma resistência no início, hoje não há reclamações.

O primeiro local a receber o equipamento é a sede da secretaria, onde está toda a área administrativa e o gabinete do secretário. “Vamos começar por aqui para dar exemplo aos demais setores da Saúde”, disse Vidigal.

Concursados

O secretário anunciou ainda que, por determinação da prefeita Délia, serão convocadas, já próxima semana, em torno de 300 pessoas aprovadas no concurso para o setor da saúde. Segundo ele, são da área médica, administrativa e vários outros cargos.