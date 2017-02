Em Catânia, na Itália, prédio desaba e mata uma pessoa

Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma menina de 10 meses

Um prédio de três andares desabou na madrugada deste domingo em Catânia, na Itália, matando uma pessoa e deixando outras quatro feridas – sendo duas em estado grave.

A queda, que é atribuída a algum problema com um botijão de gás, ocorreu por volta das 2h30 (hora local) no centro da cidade. A vítima fatal é uma senhora de 85 anos, enquanto entre os feridos em estado grave está uma menina de 10 meses, que está em coma induzido no hospital.

Segundo os médicos, o bebê tem uma fratura lateral no crânio e apresenta duas lesões hemorrágicas, mas ainda não foi constatada a necessidade de uma cirurgia.

“As lesões e a fratura estão estáveis e, em um primeiro controle neurológico, foi evidenciado um movimento espontâneo das quatro artérias e presença de reflexos”, disse o médico Giuseppe Ferlazzo, responsável pelo setor de reanimação pediátrica do hospital Garibaldi Nesima.

Outra vítima em estado grave apresenta queimaduras e acredita-se que tenha sido a responsável pela explosão. No entanto, segundo os investigadores, tudo leva a crer que o incidente não foi proposital.

Da Ansa