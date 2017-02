Egressa de Nutrição da UNIGRAN é aprovada em Residência Multiprofissional

A egressa do curso de Nutrição da UNIGRAN, Márcia Regina Pereira da Silva, foi aprovada no Processo Seletivo para o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde. Formada em 2016 pela Instituição, a nutricionista vai atuar na área de Atenção à Saúde Indígena.

Márcia conta que pesquisou sobre nutrição na população indígena e se interessou pela temática. “Identifiquei-me com a saúde indígena e comecei estudar para a seletiva. Durante a graduação obtive excelentes professores, que me ajudaram, principalmente no último ano, quando me apresentaram a residência e me incentivaram”, menciona.

Considerada pós-graduação lato sensu, a residência desenvolve competências nas diretrizes da integralidade e do modelo de vigilância à saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, com o exercício do conhecimento por meio do treinamento em serviço. “Foi maravilhoso ter sido aprovada, estudei muito”, comemora a nutricionista.

A coordenadora de Nutrição da UNIGRAN, Juliana Barros de Almeida, garante que os acadêmicos são estimulados a manter-se em permanente atualização por meio das aulas, dos projetos de extensão e iniciação científica.

“Resultados como este nos inspiram e motivam. É muito gratificante. A residência multiprofissional é uma oportunidade de estar inserido no campo de trabalho e dar continuidade ao processo de aprendizagem, aperfeiçoando conhecimentos e habilidades”, considera a coordenadora.

Sobre a atuação do profissional na Atenção à Saúde Indígena, Juliana Barros ressalta que o tema é de extrema importância, sobretudo na prevenção e recuperação de doenças. “Mato Grosso do Sul apresenta a segunda maior população indígena do país. Indígenas de Dourados já foram destaque na mídia nacional pelos altos índices de desnutrição infantil e hoje essa população passa por transformações no perfil de saúde com aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade e hipertensão”, enfatiza.