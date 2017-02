Publicada em 9 de fevereiro de 2017 às 17:47

Ed Sheeran vem para o Brasil este ano para se apresentar durante o mês de maio nas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

O show na capital paulista acontece no dia 28 de maio, no Allianz Parque, e a pré-venda Ourocard começa amanhã! As compras antecipadas poderão ser feitas a partir do dia 10 de fevereiro, 1h, até domingo, dia 12, 23h, através do site da LivePass.

As apresentações de Sheeran no país levam a assinatura da Move Concerts e fazem parte da plataforma Live Music Rocks, com patrocínio do Banco do Brasil. A Budweiser é a cerveja oficial da turnê e o Hospital Sancta Maggiore é o fornecedor oficial de serviços médicos.

Esta é a segunda passagem do astro pelo Brasil. O terceiro álbum do cantor, ÷ (Divide), será lançado no dia 3 de março! Para saber mais sobre datas, locais e ingressos dos shows, confira o release completo.