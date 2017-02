Publicada em 11 de fevereiro de 2017 às 09:12

Depois da definição de dois blocos partidários visando à indicação dos membros das comissões permanentes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, os deputados estaduais travam agora queda de braço pelo comando da CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Redação) da Casa.

Na liderança dos blocos estão, respectivamente, um deputado do PSDB e outro do PMDB. São os dois maiores partidos da Casa de Leis, com respectivamente, sete e seis dos 24 deputados.

No grupo liderado pelo tucano Beto Pereira, além do PSDB, estão o PR, DEM, PSC e SD. Os integrantes são: Coronel David (PSC), Felipe Orro (PSDB), Flavio Kayatt (PSDB), Herculano Borges (SD), Maurício Picarelli (PSDB), Onevan de Matos (PSDB), Paulo Corrêa (PR), Professor Rinaldo (PSDB) e Zé Teixeira (DEM). Mara Caseiro (PSDB) é vice-lider do bloco.

Do outro lado está o bloco liderado por Eduardo Rocha (PMDB), tendo como vice-líder Marcio Fernandes (também do PMDB). Integram este grupo: Antonieta Amorim (PMDB), George Takimoto (PDT), Junior Mochi (PMDB), Lidio Lopes (PEN), Paulo Siufi (PMDB) e Renato Câmara (PMDB).

O PSDB é o partido do governador Reinaldo Azambuja, enquanto o PMDB conta com o presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi, e com o ex-governador André Puccinelli – maior liderança peemedebista em Mato Grosso do Sul.

Fora dos blocos

Nem todos os deputados fazem parte dos blocos, mas eles também participarão das comissões. Sem bloco estão a deputada Grazielle Machado (PR) e a bancada do PT, formada pelo líder, João Grandão, pelo vice-líder, Cabo Almi, além de Amarildo Cruz e Pedro Kemp.

Os parlamentares definirão agora a indicação dos membros das 16 comissões permanentes da Casa de Leis. Formadas, cada uma, por cinco titulares e igual número de suplentes, as comissões são responsáveis por discutir e votar as proposições, além de realizar audiências públicas, convocar secretários de estado e dirigentes de autarquias, encaminhar pedidos de informações, entre várias outras prerrogativas.

Após a indicação dos membros, cada comissão definirá presidência e vice-presidência. A maior disputa, tradicionalmente, é pelo comando da CCJ, considerada a mais importante das comissões permanentes.

Por ela passam todos os projetos que são apreciados pela Assembleia, tanto os que são de autoria dos deputados como os do Executivo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. Ela é a responsável por avaliar a juridicidade das matérias e também se a redação é condizente com o assunto.

Com informações do G1/MS