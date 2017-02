DOF prende duas mulheres transportando maconha em ônibus

Durante bloqueio policial no final da tarde dessa terça-feira, 14, na BR 463, região de Ponta Porã, uma das equipes operacionais do DOF efetuou a prisão de Dayna P.M., 22 anos, moradora na cidade de Três Lagoas e Indianara A.S., de 24 anos, moradora na cidade de Bataiporã, transportando maconha em um ônibus na região de fronteira.

Na abordagem para fiscalização de rotina em um ônibus que tinha como destino a cidade de Cassilândia, em checagem a pessoas e bagagens, foi primeiramente localizado nas bagagens de Indianara, que trazia consigo uma criança de aproximadamente ano e oito meses de idade, 18 tabletes de maconha que totalizaram 16 quilos da droga. Ela relatou ter sido contratada para levar a droga de Ponta Porã à Nova Andradina, com a promessa de receber a quantia de R$ 1,5 mil pelo transporte.

Em continuidade às abordagens, foi localizada na bagagem de mão de Dayna 7 tabletes de maconha que totalizaram 7 quilos da droga. Dayna se identificou como garota de “programa”, e relatou ter sido contratada para levar a droga de Ponta Porã à Três Lagoas, recebendo pelo transporte a quantia de R$ 500.

O caso foi registrado individualmente na delegacia de Ponta Porã e a criança foi encaminhada ao conselho tutelar de Ponta Porã.