Publicada em 12 de fevereiro de 2017 às 11:09

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira fizeram na tarde desse sábado (11), uma das maiores apreensões de maconha no Brasil neste ano de 2017, sendo flagrada e apreendida uma carreta que transportava uma carga de 7.185 quilos da droga.

O fato ocorreu durante policiamento itinerante de fronteira, onde uma das equipes operacionais do DOF, abordou durante o patrulhamento na MS 295, região de Tacuru, uma carreta Scania T113 de cor azul com placas de Campina Verde/MG, conduzida por José M.S., 48 anos, morador na cidade de Campina Verde/MG.

Durante a vistoria ao veiculo os policiais constataram que por baixo de uma carga de sal e ração havia vários volumes de maconha, que após pesagem totalizaram 7.185 quilos da droga.

O condutor declarou desconhecer a carga, sendo encaminhado até a DEFRON em Dourados, onde foi autuado por trafico de drogas.

Essa carga, que foi avaliada em aproximadamente 20 milhões de reais, é uma das maiores apreensões realizadas no Brasil no ano de 2017, e revela que, nesse período que antecede o carnaval, criminosos tentam usar as fronteiras de nosso estado rumo aos grandes centros visando abastecer esses “mercados consumidores”.

As equipes do DOF permanecem no patrulhamento itinerante em toda a fronteira com a Bolívia e Paraguai, visando coibir esse tipo de ilícito e aumentar a sensação de segurança nas cidades fronteiriças do MS.