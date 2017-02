Dinapec 2017 oferece 13 oficinas com temas variados dias 8, 9 e 10 de março

A Dinâmica Agropecuária – DINAPEC, uma feira tecnológica realizada em Campo Grande, MS, há 12 anos, pela Embrapa Gado de Corte, uma das unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, e parceiros, divulga sua programação nos dias 8, 9 e 10 de março. E um dos destaques da Dinapec são as oficinas com abordagem de temas específicos que costumam chamar a atenção do público por aprofundar mais sobre um determinado assunto. “As oficinas funcionam como uma demonstração prática de técnicas específicas e algumas complementam os Roteiros – outra atividade da feira”, como explica uma das coordenadoras do evento, pesquisadora Alexandra de Oliveira. Os 13 temas das oficinas atentem tanto ao pequeno como ao mais tecnificado produtor, como as Boas Práticas na produção de lácteos e qualidade da carne.

Há de se destacar pelo menos três temas das oficinas oferecidas, gratuitamente, como a que vai tratar do curtimento artesanal de pele de ovinos. O especialista autônomo Alfred Werner Loosli vai mostrar como curtir peles de cordeiros de maneira sustentável, ecologicamente correta, com baixo custo e usando insumos simples e de fácil aquisição.

Outra oficina que deverá chamar atenção dos produtores é a do curral anti estresse que foi desenvolvida com a empresa Tramasul para manejar o gado de forma tranquila. Está estruturado com madeira de reflorestamento osmopressurizada que permite a automação dos equipamentos e porteiras. Na demonstração será provado que o manejo do gado pode ser feito com facilidade sem estressar os animais. O produto inova na arquitetura, na maneira de construção e na orientação do uso, informa o pesquisador Pedro Paulo Pires responsável pela tecnologia e que irá apresentar juntamente com o analista Quintino dos Santos, o novo curral aos visitantes da Dinapec.

A terceira oficina que vamos destacar é a do Custobov – um aplicativo para controlar custos e margens da bovinocultura de corte. Seus idealizadores vão demonstrar como o aplicativo calcula os custos de uma produção de gado e as margens econômicas. O aplicativo tem o formato de uma planilha eletrônica do Excel e embora seja primordialmente uma ferramenta de controle, também permite simular diferentes conjunturas, auxiliando o produtor nos processos de planejamento e tomada de decisões. Esta oficina será apresentada pelos pesquisadores Fernando Paim e Mariana Aragão próxima ao complexo da Dinapec, na Agroescola, que fica nas dependências da Embrapa à Avenida Rádio Maia, 830, saída para Aquidauana, em Campo Grande, MS.

A Dinapec é uma oportunidade para o produtor se atualizar de novas técnicas agropecuárias e aprofundar seus conhecimentos em determinadas tecnologias, e tudo oferecido gratuitamente, lembra a pesquisadora Thais Basso Amaral, coordenadora geral do evento que sugere ao público conhecer a programação geral na página eletrônica da Embrapa: www.cnpgc.embrapa.br e fazer a pré-inscrição nas atividades de interesse e confirmar, pessoalmente, presença no dia escolhido. Serão três dias de demonstrações, quarta-feira, 8, quinta-feira, 9 e sexta-feira,10 de março, tanto de Roteiros como de Oficinas nos períodos da manhã e da tarde.

A Dinapec é realizada em conjunto com o Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul) que nesta edição se compõe por 10 Roteiros e 13 Oficinas, totalizando mais de 40 tecnologias apresentadas. Ao longo do ano também é possível visitar a vitrine tecnológica que mostra os trabalhos desenvolvidos pela Embrapa Gado de Corte.