Publicada em 8 de fevereiro de 2017 às 17:18

Comprar o primeiro carro é uma daquelas realizações que vamos nos lembrar para sempre com um carinho especial. Mas é importante pensar qual o tipo de lembrança você vai querer: memórias de viagens e momentos especiais, com boas experiências, ou uma tremenda dor de cabeça? Pensando nisso, é importante considerar alguns fatores, como o modelo do carro e a forma de pagamento, por exemplo. Então, se você está pensando e quer fazer essa primeira grande compra de forma planejada para realizar esse sonho pela primeira vez, nós te ajudamos com algumas dicas essenciais que vão te levar ao carro dos seus sonhos. Confira:

Considere sua capacidade de pagamento

O Brasil está passando por um momento de instabilidade econômica. Nesse sentido, quanto menos você puder comprometer a sua renda para comprar o primeiro carro, melhor. Por isso, é importante dar um bom valor de entrada, para diminuir o valor e o tempo em que vai pagar as prestações.

Contabilize todos os gastos que terá com o carro

Além das parcelas do financiamento, você terá outros gastos, como gasolina, IPVA, DPVAT (seguro obrigatório), licenciamento e seguro privado, manutenções, estacionamento etc. Antes de fechar negócio, coloque no papel seu gasto médio mensal e veja se consegue arcar com esse investimento agora.

Novo ou usado?

O carro zero tem garantia, e a probabilidade de aparecerem problemas mecânicos é menor, mas pode ser um investimento muito alto para um primeiro carro. Já o carro usado é mais barato e não vai sofrer tanto com os aprendizados, mas é preciso cuidado, já que a forma como o dono anterior cuidou do carro pode contar muito na vida útil do veículo.

O modelo mais comprado para ser o primeiro carro é o Gol, por ter um motor forte e peças fáceis de encontrar por um bom valor, além do bom espaço interno.

Avalie

É importante pensar bem sobre o modelo que você vai comprar para que ele se adeque à sua rotina. Pense nestas questões:

– Vou andar mais na cidade ou em estradas?

– Preciso de um carro com porta-malas grande ou pequeno?

– Qual o custo de manutenção? As peças são fáceis de serem repostas?

– Qual o consumo de combustível?

Contrate um seguro

Diferentemente do seguro DPVAT, o seguro privado cobre despesas de indenização de bens materiais, como roubos, batidas ou enchentes.