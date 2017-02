Desafio de mountain bike contará com categoria “Turismo” para iniciantes

A segunda edição do Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike, prova desportista, promovida pela “Atitude Aventuras & Desafios” traz uma grande novidade para esta etapa: a categoria TURISMO.

Os atletas inscritos na nova categoria enfrentarão um percurso de aproximadamente 25 quilômetros, com nível de dificuldade baixo/médio, caracterizado por estradões. “Pensando nas pessoas que curtem aventuras, mas não estão acostumadas a competir é que criamos a opção turismo”, conta Giordanni Carlin, um dos integrantes da equipe organizadora.

Durante a prova, os atletas passarão por propriedades particulares, cercadas pela Serra da Bodoquena, um lugar de lindas paisagens. “Além de participar da prova cheia de desafios, os atletas terão a oportunidade de sair da rotina da cidade e curtir a cultura rural da região. Com certeza só a beleza local, compensará qualquer dificuldade da prova”, comenta Giordanni.

Neste percurso os participantes não receberão premiação por cronometragem por não ter validade de competição, mas o passeio contará com todo o suporte e estrutura do evento, incluindo o kit do atleta, garante a organização.

Prova

A prova acontece no próximo dia 22 de abril, em Bodoquena (MS), município conhecido pela beleza do cenário montanhoso, em meio ao Pantanal sul-mato-grossense.

Inscrições

As inscrições continuam abertas até o dia 22 de fevereiro e deverão ser feitas, exclusivamente, pelo site http://www.atitudeaventuras.com.br/

No ato da inscrição os atletas poderão optar entre as categorias Sport, Pró ou Turismo.