Deputado Zé Teixeira intercede por obras em ruas de Campo Grande

O 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Zé Teixeira (DEM), apresentou em plenário, indicação na qual reivindica, junto à Prefeitura de Campo Grande, a instalação de quebra-molas tipo “Traffic Calming” na Rua Padre João Crippa, entre a Rua Júlio Dittmar e Avenida Rachid Neder, na capital.

Teixeira diz que o local tem aumentado significativamente a ocorrência de acidentes, necessitando de providências urgentes quanto à instalação de quebra-molas tipo “Traffic Calming”.

“Por se tratar de rua larga, com escassa sinalização e possuir grande fluxo de veículos, os moradores da região clamam por uma intervenção da Prefeitura de Campo Grande, no que buscaram nosso apoio para intercessão junto ao Executivo Municipal, visando o atendimento com a instalação de quebra-molas no trecho citado”, disse Teixeira .

O deputado ressalta também as ocorrência de vários acidentes nas imediações, principalmente nos cruzamentos da Rua Dolor Ferreira de Andrade, pelo abuso da velocidade acima do limite legal praticado pelos motoristas que ali trafegam, tornando cada vez mais perigosa a saída dos moradores de suas casas e dos prédios recém construídos naquele trecho da Rua Padre João Crippa, problema ainda ampliado com a visibilidade dificultada pela inclinação do terreno no segmento da rua.

“Por oportuno, informamos a futura inauguração de mais um empreendimento imobiliário localizado na citada via urbana, contribuindo para aumentar ainda mais o movimento de veículos naquela região da Capital. Assim, a implantação do redutor de velocidade será fundamental para garantir a segurança no trânsito e melhorar as condições de trafegabilidade para os cidadãos que transitam diariamente pela Rua Padre João Crippa e imediações, no Bairro São Francisco”, finalizou Zé Teixeira