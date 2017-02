De Niro estrela nova campanha da Ermenegildo Zegna

Os atores norte-americanos Robert De Niro e McCaul Lombardi são os protagonistas da campanha da nova coleção primavera/verão da grife italiana Ermenegildo Zegna, chamada “Defining Moments” (“Momentos Decisivos”).

Além das fotos, os dois artistas também gravaram vídeos promocionais para a campanha com direção do grande Francesco Carrozzini, dos quais são os principais personagens. De Niro, ator experiente já famoso por “aparições” no mundo da moda, e o novato Lombardi, que se fez notar no ano passado pela sua atuação no filme “American Honey”, de Andrea Arnold, e pela sua beleza natural, foram escolhidos por representarem homens de etapas distintas da vida, mas que têm algo em comum: a sua elegância e o fato de que os dois são ítalo-americanos.

A charmosa dupla se reuniu a Carrozzini e ao diretor criativo de Zegna, Alessandro Sartori, em Los Angeles ainda no ano passado para gravar a campanha. No set, durante as gravações, os atores compartilharam a sua filosofia de vida, contando quais foram seus “momentos decisivos” e o que os levam a aceitar ou rejeitar uma proposta de trabalho, em vídeos que podem ser vistos na íntegra no site da grife.

Da AnsaFlash