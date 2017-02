Daniela apresenta moção de apoio à ADL

Membros da Academia Douradense de Letras (ADL) participaram da sessão da Câmara de Dourados de segunda-feira (20), para pedir aos vereadores que apoiem o “Movimento Por um MS Literário”, cujo objetivo é reposicionar a disciplina de Literatura no currículo do Ensino Médio em Mato Grosso do Sul, retirado da grade, no início do ano, pela secretaria Estadual de Educação (SED), por meio da Resolução 3.196.

O movimento, organizado pela ADL, defende a importância da leitura na formação social do cidadão e, a extinção da disciplina sem discutir o assunto com a sociedade e organismos competentes comprometerá a formação do cidadão.

Segundo a vereadora Daniela Hall (PSD), presidente da Câmara de Dourados, será encaminhado à SED e ao governo do Estado pedido de informações sobre a decisão e a justificativa de não ter convocado a sociedade para debater sobre o tema. “Não podemos perder a riqueza cultural que a literatura consegue nos transmitir. Vamos juntos neste movimento e não permitiremos que livros repletos de conhecimento fiquem mofando nas prateleiras”, afirma.

De acordo com a poetisa Odila Lange, que fez uso da Tribuna Livre, essa medida será um retrocesso à Educação sul-mato-grossense e limitará a expansão do aprendizado das crianças. “Temos uma cultura de leitura bastante comprometida. Muitas crianças só têm acesso aos livros por meio da disciplina. Acabar com a disciplina é acabar com a prática da leitura”, explica.