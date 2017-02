CRIS BARROS apresenta sua coleção de Inverno 17

Após apresentar um preview, a CRIS BARROS lança nessa quarta feira, dia 22 de fevereiro, sua coleção de Inverno 17 com ainda mais novidades, em todas as lojas da marca – São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba – e também em seu e-commerce próprio.

CRIS BARROS traz a coleção AW17 interpretada em momentos que já vivemos e que estão na nossa memória afetiva.

Porcelanas e bibelôs da cristaleira da avó, a professora excêntrica da aula de piano, o sofá de veludo, a parede floral do quarto combinando com a colcha e cortina, o quadro do corredor…

Uma coleção intuitiva e espontânea sem grandes interpretações para os motivos, onde momentos vividos na nossa memória já se fundem entre o real e as lembranças de histórias contadas que parecem nos pertencer.

Um tempo de onde era possível extrair o eterno do efêmero.*

Que a vida andava calma e que as horas pediam licença para passar.

Cartela de cores: Soufle, Pancake, tons de amarelo e alaranjados, vermelho, rosa e celadon.

Estampas: Criadas a partir de porcelanas.

*Charles Baudelaire (poeta francês)

