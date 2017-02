Crianças e adolescentes recebem kits pedagógicos da LBV

Promover ações em prol da educação de crianças, adolescentes e jovens é uma das muitas iniciativas da Legião da Boa Vontade (LBV). Por isso, a Instituição realiza todos os anos a campanha Criança Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro!, por meio da qual entrega milhares de kits pedagógicos nas cinco regiões brasileiras. A campanha visa incentivar o protagonismo infantojuvenil e contribuir para a proteção dos direitos de crianças e adolescentes provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Este ano, o foco da campanha é o combate ao analfabetismo. Em todas as unidades de atendimento da LBV, além do kit pedagógico, ela também entrega conjuntos de uniformes e intensifica o apoio necessário por meio de atividades socioeducativas (culturais, lúdicas, esportivas e acompanhamento social), entre outras ações de modo que os atendidos possam permanecer longe das ruas ou do isolamento e efetivar o aprendizado com qualidade.

No Estado do Mato Grosso do Sul, receberão as doações meninos e meninas das cidades de Campo Grande, Paranaíba, Dourados (Aldeia Indígena Bororó) e Aquidauana (Aldeia Indígena Ipegue).

Na capital sul-mato-grossense, os kits foram entregues no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, no último dia 18, e a cerimônia de doação dos materiais contou com a presença dos atendidos e seus familiares, colaboradores, parceiros e voluntários. Entre os presentes, a coordenadora de Educação e Cultura, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS Sul), Joanita Rodrigues: “Faço questão de vir sempre, sou honrada em ser uma voluntária. A LBV é uma casa para mim. Todas as vezes que entro aqui, sempre levo comigo uma sensação de trabalho bem-feito e de pessoas preocupadas com essas crianças”. Joanita aproveitou para fazer um convite: “Venha conhecer o trabalho da LBV e observar o cotidiano dessa Instituição que é extremamente amorosa com as crianças e tem abrilhantado o futuro delas. É uma honra estar aqui com a LBV”, exclamou.

Adriana da Silva é uma das centenas de mães atendidas pelo Centro Comunitário de Assistência Social da LBV. Há cerca de um ano, o filho passou a frequentar as atividades no programa Criança: Futuro no Presente!: “Fico muito feliz, porque meu filho depois que entrou aqui evoluiu bastante. Graças a Deus, consegui uma vaga aqui na LBV para ele. Só tenho a agradecer a LBV. Meu filho será um cidadão de bom caráter, uma pessoa de extrema responsabilidade, estudiosa. Acredito que, com a ajuda da LBV, ele vai conseguir isso. Espero que meu filho tenha um futuro brilhante”.

Em Campo Grande/MS, o Centro Comunitário de Assistência Social da LBV está localizado na Av. Dr. Gunter Hans, 5.055 — Conjunto Aero Rancho, setor VII — Tel.: (67) 3378-1700 — www.lbv.org/ms-campo-grande