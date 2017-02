Correios assina contrato de patrocínio com o rugby brasileiro

Os Correios e a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) assinaram, esta semana, contrato de patrocínio esportivo para o período de dois anos. Assim, os Correios passarão a ser um dos principais patrocinadores do rugby brasileiro.

O presidente dos Correios, Guilherme Campos, afirma que a assinatura do contrato de patrocínio com a Confederação Brasileira de Rugby, além de ser importante para dar visibilidade às marcas Correios e Sedex, ajuda a fomentar o esporte no país e auxilia no desenvolvimento de ações sociais relacionadas à prática esportiva. “Desde 2010 o rugby vem apresentando forte crescimento no Brasil. Em nível mundial, a Copa do Mundo de Rugby é o terceiro maior evento esportivo, ficando atrás somente dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo de Futebol. A confederação é exemplo de boas práticas em gestão esportiva. Estamos animados em fazer parte do crescimento e divulgação da modalidade no país”, defende.

Segundo Agustin Danza, CEO da CBRu, o patrocínio dos Correios contribuirá para aumentar a visibilidade do rugby brasileiro. “Estamos muito orgulhosos e felizes de poder contar com o apoio de uma empresa como os Correios, reconhecida no mercado pelo seu trabalho constante de longo prazo para o crescimento do esporte brasileiro. Com esse apoio, teremos chances ainda maiores de poder atingir nossos objetivos estratégicos e colocar o rugby brasileiro como um esporte de relevância no Brasil e no mundo”, explica.

De acordo com a Kantar Ibope, no ano de 2016 a CBRu teve a maior audiência média em mais de 70% dos mercados avaliados na RedeTV e a melhor performance nas principais praças desse canal. Adicionalmente, A CBRu aumentou em 450% o valor do seu espaço ocupado na mídia, de R$ 24 milhões, no primeiro semestre de 2015, para R$ 130 milhões, no 1º semestre de 2016, o que demonstra um incremento constante na exposição da marca, audiência e retorno para seus patrocinadores.

Além do rugby, os Correios também patrocinam os desportos aquáticos, o tênis e o handebol brasileiros.