Publicada em 4 de fevereiro de 2017 às 09:53

O Corinthians foi alvo de um protesto de torcedores no CT Joaquim Grava logo em seu primeiro dia de trabalho em 2017. Quando voltou a pisar no gramado de Itaquera, na última quinta-feira, impacientou o público ao marcar o gol da vitória sobre a Ferroviária apenas aos 49 minutos do segundo tempo – anotado pelo meia Marquinhos Gabriel, que esbravejou palavrões com os olhos voltados para as arquibancadas. As cobranças já fizeram o técnico Fábio Carille entender que a meta inicial na temporada é conquistar a torcida. A começar pelo jogo contra o São Bento, às 17 horas (de Brasília) deste sábado, na estreia corintiana no Campeonato Paulista.

“Sei diferenciar bem o jogo-treino do que vale. Mas, para mim, essa pressão já está valendo desde 2010, quando dirigi o Corinthians pela primeira vez”, comentou Carille, um dos treinadores que não encantaram com a equipe de 2016. “O torcedor tem desconfiança porque o ano passado foi ruim para o clube, mas o nosso grupo é forte e tem totais condições de conquistar esse título e de fazer uma belíssima temporada”, confiou o volante Fellipe Bastos.

Para ter um ano diferente do que acabou sem nem sequer a obtenção de uma vaga na Copa Libertadores da América, Carille está priorizando a correção dos problemas defensivos. E tem sido bem-sucedido. Em meio a dificuldades ofensivas, o Corinthians só tomou um gol nos três jogos disputados em 2017 – a goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, o empate por 0 a 0 com o São Paulo, com derrota nos pênaltis, pela Copa Flórida, além do triunfo no amistoso contra a Ferroviária.

Dois dos principais reforços do Corinthians para a temporada são justamente defensores. O zagueiro Pablo, emprestado pelo francês Bordeaux, e o volante Gabriel, que estava no rival Palmeiras nas duas últimas temporadas, têm a missão de melhorar a proteção ao goleiro Cássio, que aproveita uma contusão do concorrente Walter para se reafirmar como titular.

O time do Corinthians que iniciará o Estadual apresenta outras novidades em relação a 2016, como o próprio Fellipe Bastos e o centroavante Jô. Na armação, que ainda não conta com o retorno de Jadson, estará Rodriguinho. O meia não enfrentou São Paulo e Ferroviária enquanto se recuperava de lesão no joelho esquerdo e via uma negociação com o Fenerbahce, da Turquia, fracassar. Agora, barrará o contestado Guilherme da equipe.

No São Bento, há outros jogadores conhecidos pelos corintianos, como o meia Morais e o volante Moradei, que conquistaram o Campeonato Brasileiro de 2011 pelo clube do Parque São Jorge. Somente o primeiro deverá ser escalado no time dirigido por Paulo Roberto Santos, que vem de goleada por 5 a 0 sobre a seleção de Morungaba em seu último jogo-treino para o Estadual.

Ficha Técnica

São Bento x Corinthians

Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP)

Data: 4 de fevereiro de 2017, sábado

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

SÃO BENTO: Rodrigo Viana; Régis, Gabriel Santos, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Itaqui, Fábio Bahia e Morais; Jobinho, Magrão e Wilson Júnior

Técnico: Paulo Roberto Santos

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel, Fellipe Bastos, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marlone; Jô

Técnico: Fábio Carille

Da Gazeta Esportiva