Convocação de novos agentes penitenciários deve obedecer trâmites legais, diz Riedel

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, recebeu uma comissão formada por representantes dos aprovados no último concurso da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). O grupo foi recebido pelo secretário, juntamente como deputado Rinaldo Modesto, na manhã desta quarta-feira (22), na Assembleia Legislativa, logo após a reunião de Riedel com os deputados para apresentação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Limite de Gastos.

Aos aprovados no concurso o secretário reforçou que há definições estabelecidas para a chamada que estão sendo respeitadas e que, tal como prevê o edital, o Governo do Estado tem dois anos para chamar os concursados. “Não é intenção do Governo demorar para chamar os aprovados. Mas há um trâmite que precisa ser respeitado”, destacou. Os aprovados fizeram um manifesto no Parque dos Poderes pedindo data e critérios para a nomeação.

Riedel disse aos representantes do grupo que o concurso vai ser homologado em breve e, a partir de então, será definido um cronograma para a chamada dos aprovados. “É preciso ter clareza do processo, porque as ações do governo não podem ser pautadas pela história pessoal de cada um”, reforçou. Foram recebidos pelo secretário os aprovados Hamilton Akira Danayama, Oséias Daniel Codignola, Taciane Grace Peres, Rutiene de Moraes Sabino e Osmar Nunes de Freitas.