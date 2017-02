Contra o Red Bull, Eduardo Baptista quer testar time da estreia na Libertadores

O Palmeiras que iniciará a briga pelo título da Libertadores no dia 8 de março (quarta-feira), diante do Atlético Tucumán, fora de casa, será bem parecido com o Palmeiras que enfrentará o Red Bull Brasil na próxima sexta-feira, às 21h05, no Moisés Lucarelli. Eduardo Baptista quer usar a partida pelo Paulistão como uma espécie de teste para o jogo pela competição continental.

“Dou os parabéns para a diretoria, que lá atrás trabalhou para o jogo contra o Red Bull ser na sexta-feira, para termos tempo para trabalhar visando a Libertadores na sequência. Vamos tentar colocar o melhor que temos, já visando a Libertadores. Não sei se o time todo que jogar contra o Red Bull vai iniciar o jogo da Libertadores, mas o mais próximo disso possível”, disse o comandante.

Uma das mudanças prováveis já para o jogo contra o Red Bull é o retorno de Felipe Melo, que não participou da goleada por 4 a 1 sobre a Ferroviária por estar se recuperando de um corte profundo no supercílio. O volante deve entrar na vaga de Thiago Santos, como atleta mais marcador do meio de campo. Outra opção é colocá-lo na vaga de Egídio e devolver Zé Roberto, que foi volante neste sábado, à lateral esquerda.

Outro que briga por um espaço é Miguel Borja. O atacante estreou com gol diante da Ferroviária e ameaça a vaga de Willian, que vem sendo o centroavante do time desde o início da temporada.

“O Borja é um jogador de peso, precisa jogar, ganhar ritmo. Foi o primeiro jogo oficial dele no ano. Vamos ver como ele volta na terça (reapresentação do grupo) para tomar a decisão. Vamos ter quase uma semana para testar a equipe, pensar uma variação. Fizemos cinco jogos em 12 dias, não dava para ficar testando”, acrescentou Eduardo.

Por fim, é provável que Yerry Mina, poupado devido ao desgaste muscular no jogo deste sábado, retorne na vaga de Edu Dracena. Outra possibilidade que deve se abrir nos próximos dias é o retorno de Tchê Tchê, que se recupera de lesão no ombro esquerdo. Eduardo Baptista disse na sexta-feira que pode utilizá-lo por alguns minutos contra o Red Bull. Seria uma forma de prepará-lo para fazer dupla com Felipe Melo no jogo da Libertadores.

