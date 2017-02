Contra o Novorizontino, Corinthians tenta retomar confiança da torcida

O Corinthians teve um início de ano seguro e evitou problemas maiores na estreia do Paulista e, principalmente, no “mata” da Copa do Brasil diante da Caldense, em Poços de Caldas, mas não conseguiu dar alegria à sua torcida no último sábado, quando foi derrotado por 2 a 0 pelo Santo André, dentro de casa. Para acabar a imagem deixada naqueles que foram até o estádio de Itaquera no final de semana, o time volta ao local nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Novorizontino, pela terceira rodada do Estadual.

“Temos um grupo de qualidade, sabemos que são três jogos importantíssimos para o campeonato. Mas a equipe é experiente e forte, tem qualidade. Vamos brigar. Primeiro, pensando no Novorizontino. Vai ser um jogo complicado dentro de casa. Vamos trabalhar bastante e pressionar do começo ao fim”, afirmou o volante Gabriel, lembrando da sequência posterior ao embate: Audax, na casa do adversário, e o Derby, como mandante.

O volante, por sinal, tem vaga garantida no meio-campo, setor mais modificado pelo técnico Fábio Carille para a partida. Sem Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel, ambos com desconforto muscular na coxa, o treinador promoverá a entrada de Romero no lado direito do ataque, mantendo Marlone pela esquerda. Será a tentativa de dar mais velocidade à equipe, atualmente última colocada do Grupo A.

“O grupo está bem embolado. Dói bastante perder em casa e até mesmo fora de casa. O Corinthians entra sempre para ganhar. Vamos ter de buscar esse equilíbrio, com conversa e treinamentos. Quarta temos uma oportunidade importante para mostrar e trazer o torcedor novamente. Sabemos que, quando a torcida está junto, o time fica ainda mais forte”, continuou Gabriel.

Do outro lado, o Novorizontino vai a São Paulo na expectativa de reverter a derrota por 2 a 1 sofrida para o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Comandada pelo técnico Júnior Rocha, a agremiação do interior paulista tem no atacante Alexandro, o Alex Créu, ex-Ponte Preta, sua maior ameaça para a defesa alvinegra.

Ficha Técnica

Corinthians x Novorizontino

Local: estádio de Itaquera, em São Paulo (SP)

Data: 14 de fevereiro de 2017, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Eduardo Vequi Marciano e Risser Jarussi Corrêa (ambos de SP)

Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel, Romero, Fellipe Bastos, Rodriguinho e Marlone; Jô

Técnico: Fábio Carille

Novorizontino: Tom; Moacir, Guilherme Teixeira, Domingues e João Lucas; Éder, Henrique Santos e Fernando Gabriel; Roberto, Alexandro e Cléo Silva

Técnico: Júnior Rocha

