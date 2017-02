Contra a Ferroviária, Dorival pode alcançar a 100ª vitória pelo Santos

O técnico Dorival Júnior comanda o Santos desde 2015 e está na segunda passagem pela equipe santista. Seu estilo de jogo ofensivo casa com a do Alvinegro, fazendo com que o treinador ganhe a oportunidade da centésima vitória pelo clube no jogo deste sábado, contra Ferroviária.

O currículo de Dorival é recheado com 166 jogos. São 99 vitórias, 30 empates e 37 derrotas, um aproveitamento de 65,66%, campanha que brigaria pelo título de qualquer Campeonato Brasileiro.

O casamento é antigo. A relação do Peixe com o técnico vem desde que ele comandou o time em 2010, mas foi demitido por barrar Neymar de um clássico contra o Corinthians, fazendo com que a diretoria “escolhesse” o Menino da Vila.

Diferentemente de 7 anos atrás, hoje Dorival ganhou confiança e, mais do que isso, orienta um time que confia de olhos fechados em seu trabalho. Os exemplos estão nos treinamentos.

O Peixe perdeu por 3 a 1 para o São Paulo na última quarta-feira. No dia seguinte, poderia haver dúvidas e clima pesado. Mas não foi o que ocorreu. O ambiente alegre condizia com as respostas dos atletas. Todas acreditando que Dorival sabe o que faz e que vai consertar os erros.

– É importante (ter a confiança do grupo). Você só adquire isso com uma sequência de trabalho e, queira ou não, eles estão vendo o que está acontecendo. Eles perceberam da maneira que foi essa derrota e sabem que simples correções de posicionamento já fazem com que isso melhore consideravelmente. Nós não perdemos as diretrizes que temos em busca de mais vitórias e mais resultados positivos – disse Dorival ao L!.

O elenco acredita no trabalho de Dorival e também se sente confortável para conversar sobre dúvidas e sugestões. É normal ver conversas individuais e o técnico ouve os jogadores antes de algumas decisões.

– Eu acho que com o tempo nós conseguimos adquirir a confiança de um modo geral. Mais do que ninguém eles estão te avaliando a todo momento. Fico feliz de ter essa confiança de todo um grupo que foi moldado para fazermos grandes resultados pelo Santos. E além de falar, eu ouço muito. Em tomadas de decisões quero ter a certeza de que estamos indo em um caminho correto – explicou.

Dorival é o profissional há mais entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro. E se depender da diretoria, ele vai ter bem mais do que 100 vitórias. O contrato vai até o fim de 2017 e o presidente Modesto Roma já disse que, se reeleito em dezembro, vai renovar o vínculo por mais três anos.

