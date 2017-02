Publicada em 4 de fevereiro de 2017 às 12:03

Na próxima quinta-feira (09), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará o segundo leilão de venda de café arábica deste ano. A quantidade ofertada é de 9 mil toneladas. O produto, em grãos, está armazenado nos estados de Minas Gerais e São Paulo.

As ofertas regulares de café fazem parte da estratégia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em atuar na regulação do mercado interno, devido à elevação dos preços do produto. O Conselho Interministerial de Estoques Públicos (Ciep) autorizou, no mês passado, a venda de até 43,2 mil t de café dos estoques públicos. A primeira operação do ano, em 26 de janeiro, ofertou 5,6 mil toneladas do produto e 100% foi negociado, totalizando R$ 46,8 milhões.

Os leilões ocorrem quinzenalmente, com volumes que chegam a 9 mil t por leilão e estão previstos até março. Ao longo de 2016, a Conab realizou 36 leilões, totalizando 49,6 mil t comercializadas, conforme autorizado pelo Ciep.

Os interessados em participar dos leilões devem estar em situação regular no Sistema de Registro e Controle de Inadimplentes da Conab (Sircoi). Há também outras exigências detalhadas em edital. O produto à venda pode ser vistoriado dentro do armazém.

