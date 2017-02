Publicada em 6 de fevereiro de 2017 às 10:30

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) segue com a ‘força- tarefa’ nos bairros de Dourados com combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus. As ações são desenvolvidas pela prefeitura, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista o período de constantes chuvas que traz um maior alerta em ações contra o vetor.

Na semana, as visitas dos agentes do CCZ ocorreram no Parque das Nações II, jardim Piratininga, Monte Líbano, Canaã III, Izidro Pedroso, Cohab II, Cuiabazinho e jardim das Primaveras. No sábado (04), aconteceu um mutirão na Vila Guarani.

Conforme Rosana Alexandre da Silva, coordenadora do CCZ, todos os pontos da cidade tem recebido o trabalho de prevenção e orientação dos agentes, tendo como base as notificações de dengue no município.

“Estamos nos dividindo para atender todos os bairros, conforme estabelecido pela administração municipal. É necessária a erradicação do vetor com apoio da comunidade tendo em vista a saúde de todos”, pontuou.

Durante as visitas, ocorre a inspeção do imóvel, orientação aos moradores, eliminação e tratamento (com larvicida) dos focos e possíveis criadouros do mosquito.

O imóvel em situação crítica, de forma a não atender as solicitações previstas na Lei Municipal nº 3965 de 11 de fevereiro de 2016, é notificado e está sujeito a multa.

Nesta semana, uma residência situada na Rua das Castanheiras, jardim Colibri foi notificada, após constatada situação crítica, com favorecimento a criadouros do Aedes aegypti pelos agentes. No local, diversos pneus estavam expostos, havia ainda lixo, mato e matéria orgânica em decomposição.

Ações educativas

O CCZ tem realizado ações educativas em parceria com os supermercados ABV.

Os agentes orientam sobre o combate do mosquito Aedes aegypti nos supermercados da rede em vários pontos da cidade, com uso de maquetes e distribuição de panfletos.