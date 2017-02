Publicada em 1 de fevereiro de 2017 às 11:15

O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, na noite desta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela Primeira Liga, já começou marcado por muitas reclamações e polêmicas.

As reclamações partiram dos treinadores das duas equipes. Tanto Roger Machado, do Galo, quanto Mano Menezes, da Raposa, não concordaram com a partida já no início de fevereiro. O confronto acontece logo no segundo jogo da temporada das duas equipes, algo que causa desconforto.

Por outro lado, se o jogo já está no calendário marcado nas agendas dos times, iniciaram as provocações. Primeiro o técnico Mano Menezes cutucou. O treinador disse após vencer o Villa Nova, por 2 a 1, no Mineirão, que sua vitória foi “limpa, sem lance polêmico”. A mensagem do técnico azul era para o Galo. O lance dito pelo treinador cruzeirense aconteceu na vitória atleticana, quando Fred foi puxado pela camisa, caiu na área e o árbitro marcou pênalti.

A resposta atleticana foi dada no dia seguinte. Durante uma premiação em Belo Horizonte, o presidente Daniel Nepomuceno também provocou. “Cada um tem uma visão. A gente está preocupado demais com a Libertadores, temos um elenco para montar para o Brasileiro, o Mano tem essa mania para tentar jogar a responsabilidade”, disparou o mandatário, aproveitando para cutucar pelo fato de o Cruzeiro não estar na Copa Libertadores.

Sobre os times

Se os dois lados reclamaram por ter um clássico logo no início da temporada, também os dois lados querem segurar qualquer informação. O técnico Mano Menezes disse que pretende girar o time e vai mesclar a equipe. Ou seja, o Cruzeiro considerado titular pelo técnico terá alterações para o jogo.

Pelos lados da Cidade do Galo, o técnico Roger Machado fechou os treinamentos. A imprensa terá acesso ao CT antes das atividades, os jornalistas vão fazer as coletivas, e, em seguida, deixam o local. Algo certo é que o atacante Fred está suspenso por ter sido expulso quando ainda era jogador do Fluminense, e Robinho e Luan estão foram por contusão.

Ficha Técnica:

Cruzeiro x Atlético-MG

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data: 01° de fevereiro, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgados

ATLÉTICO-MG – Giovanni, Marcos Rocha, Gabriel, Felipe Santana, Fábio Santos; Rafael Carioca, Yago, Cazares, Otero, Maicosuel; Pratto.

Técnico: Roger Machado.

CRUZEIRO – Rafael, Ezequiel, Caicedo, Manoel, Diogo Barbosa, Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Arrascaeta, Rafael Sóbis e Ramon Ábila.

Técnico: Mano Menezes.

Da Gazeta Esportiva