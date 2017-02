Com novo aplicativo, cidadão tem a Assembleia “na palma da mão”

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi anunciou nesta quinta-feira (23) durante a sessão ordinária, o lançamento de um aplicativo para celular que vai permitir a todos os cidadãos o acompanhamento de todas as atividades dos deputados estaduais. “A partir de agora, o cidadão terá a Assembleia na palma da sua mão” disse ele, lembrando que a iniciativa faz parte do programa de modernização da Casa.

Mochi, ao apresentar o aplicativo, disponível em todos os principais sistemas de telefonia móvel, revelou que vão estar disponíveis as informações que já constam do site da Assembleia, as publicações oficiais do legislativo, além da programação da TV Assembleia e da rádio web do Legislativo. Dentro de algumas semanas, todo o processo legislativo, da apresentação das propostas a sua aprovação, também poderá ser acompanhado pela comunidade.

“Nosso compromisso de modernizar a Assembleia passa por iniciativas com esta, que aprofundam a transparência e permitem uma maior proximidade e melhor participação de todos”, explicou o deputado, lembrando que no mesmo sentido está sendo analisado um projeto de reforma administrativa, com foco na racionalização de custos e melhoria dos serviços oferecidos pelo parlamento.

Indicações

Ainda na sessão, o deputado Mochi apresentou indicações que encaminham ao Governo do Estado reivindicações dos municípios. Ao Secretário de Saúde pediu a destinação de uma ambulância para o município de Sonora, essencial para o atendimento à população e ao Superintende Regional da Receita Federal a destinação de uma caminhoneta para o município de Nioaque, sob a forma de comodato e de um carro para o Conselho Tutelar de Itaquiraí.

Mochi apresentou ainda congratulações à artista plástica Ana Ruas pela exposição de suas obras no Museu de Arte Contemporânea e pediu ao senador Waldemir Moka (PMDB) apoio no sentido de destinar recursos para a aquisição de equipamentos que serão utilizados na construção de tanques de piscicultura no município de Nioaque.