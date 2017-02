Com extensa agenda, Caravina é destaque na imprensa estadual

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina (PSDB), tem tido amplo espaço na imprensa estadual desde que assumiu o comando da entidade, em 2 de fevereiro, com reportagens que destacam as principais reivindicações dos municípios e inclui uma extensa agenda de eventos dentro e fora do Estado.

Minutos após o ato de sua posse, Caravina esteve com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) tratando da questão do convênio do transporte escolar e de outros pontos importantes para os municípios visando à manutenção da boa relação institucional com o governo.

Na segunda-feira (13), o dirigente participou em São Paulo de encontro promovido pela CNM (Confederação Nacional de Municípios), no qual presidentes de entidades municipalistas de todo o país discutiram temas relacionados à 20ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios que ocorrerá de 15 a 18 de maio.

Esses encontros pautaram a imprensa de todo o Estado que deu ampla repercussão aos temas tratados.

Intitulada “MS vai protestar contra reforma nacional do ISS, diz presidente da Assomasul”, o portal Campo Grande News trouxe a repercussão do encontro da CNM em São Paulo, do qual participou Caravina.

Assinado pelo jornalista Alberto Dias, o texto destaca que Mato Grosso do Sul deve engrossar o movimento de prefeitos contrários à decisão do presidente da República Michel Temer (PMDB) que veta a cobrança do ISS (Imposto sobre Serviços ) no local onde são realizadas as transações com cartão de crédito ou débito, bem como operações de factoring e de leasing.

Com a decisão, sancionada em 30 de dezembro, fica mantida a cobrança no domicílio da administradora do cartão ou dessas demais operações e os municípios onde as operações são realizadas deixam de arrecadar.

Ainda segundo a matéria, em São Paulo, o presidente da Assomasul demonstrou insatisfação sobre a sanção de Temer, que acarreta perda de arrecadação às prefeituras.

“A ideia é mobilizar a bancada federal para derrubar este veto”, explicou Caravina, que também é prefeito de Bataguassu, cidade situada a 335 quilômetros de Campo Grande.

Ao Campo Grande News, Caravina adiantou que a reversão de alguns pontos da reforma do ISS também pautará a 20ª edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, em 18 de maio.

“O encontro serviu para que Confederação conheça os novos presidentes das Associações, e as organizem para que a Marcha seja forte focada naqueles projetos que trazem mais receita para os municípios”, afirmou o tucano.

Segundo ele, o evento serviu ainda para apresentação do cronograma de trabalhos a serem desenvolvidos durante o ano e debater outros projetos de interesse dos gestores, como a divisão de recursos oriundos da repatriação.

Caravina deve retornar a Brasília no começo de março para participar de reunião do Conselho Político da CNM, no qual deve estar presente o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy, convidado para o evento pela entidade, durante audiência ocorrida na terça-feira.

Temas

Entre os pontos tratados no encontro promovido pela CNM e que deverão ser incluídos na pauta da Marcha a Brasília estão Resíduos Sólidos, Consórcios Públicos e Cauc (Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias).

Além disso, a CNM pediu a derrubada dos vetos ao projeto que trata do ISS. A medida permitiria aos municípios a redistribuição de pelo menos R$ 6 bilhões, segundo estimativas da entidade.