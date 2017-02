Publicada em 9 de fevereiro de 2017 às 18:04

Com 14 indicações ao Oscar, La La Land – Cantando Estações é o filme do CineMaterna de fevereiro

Sessão especial de cinema para mães com bebês de até um ano e meio acontece na próxima terça-feira (14); filme foi escolhido por votação no site

O CineMaterna promove sessões especiais de cinema para as mães com bebês de até 18 meses, em uma parceria entre o Shopping Campo Grande, Cinemark e a ONG CineMaterna. A cada mês, um filme é escolhido em votação no site www.cinematerna.org.br. Em fevereiro, o escolhido pelas mamães é o musical “La La Land – Cantando Estações”. A sessão acontece na próxima terça-feira, dia 14, às 14h10.

A sessão CineMaterna proporciona um momento especial para as mamães fortalecerem ainda mais o vínculo com seu bebê, em um programa que alia relaxamento e diversão. A sessão é especialmente preparada para proporcionar conforto e facilidades, com trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser usados gratuitamente -, ar condicionado com temperatura suave, som mais baixo e uma leve iluminação, além de tapete especial para os nenéns que andam e engatinham. Há também um ‘estacionamento’ para os carrinhos de bebê logo na entrada e, em caso de necessidade, mães voluntárias estão presentes na sala, prontas para ajudar.

Pais e demais acompanhantes também podem participar da sessão CineMaterna. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da Cinemark.

O CineMaterna tem patrocínio do Shopping Campo Grande e da Natura Mamãe e Bebê.

Sobre o filme:

Os caminhos de um pianista de jazz e uma atriz iniciante se cruzam em Los Angeles e os dois se apaixonam. Entre as dificuldades de alcançar uma carreira de fama e sucesso, Sebastian e Mia tentam fazer o relacionamento dar certo. Vencedor de sete Globos de Ouro. Do mesmo roteirista de “Whiplash – Em Busca da Perfeição”.

Sobre o CineMaterna:

O CineMaterna nasceu em 2008, quando um grupo de mulheres se reuniu e partiu para o cinema mais próximo com seus bebês “a tira colo”. Assim surgiu a iniciativa que promove sessões de cinema especialmente dedicadas às mães que têm filhos de até 18 meses e queiram recomeçar a rotina de passeios, mas sem precisar deixar os bebês aos cuidados de terceiros.

As mães podem se cadastrar e votar nos filmes que querem assistir, bem como ter mais informações pelo site: http://www.cinematerna.org.br, onde estão disponíveis galeria de fotos, depoimentos e a programação de filmes para o mês.

Serviço:

Sessão CineMaterna

Data: 14 de fevereiro (terça-feira)

Horário: 14h10

Local: Cinemark – Shopping Campo Grande

Filme: La La Land – Cantando Estações