Colheita chega a 10% das lavouras de soja do estado, segundo Aprosoja/MS

A colheita da safra 2016/2017 de soja chegou a 10,6% das lavouras plantadas em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS), ferramenta desenvolvida pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS). Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (15) na Circular Técnica n° 196, disponibilizada na íntegra por meio de cadastro no link: http://www.sigaweb.org/ms/sistema/.

As chuvas das últimas semanas continuam interferindo na evolução da colheita em alguns municípios, tanto para os produtores que já iniciaram os trabalhos e precisaram interromper as atividades, quanto para os que ainda aguardam a umidade adequada para iniciar a colheita. No entanto, até o dia 10 de fevereiro não foram identificadas perdas.

Regiões

Todos os municípios acompanhados pelo Siga MS já iniciaram a colheita, entretanto, a região sul apresenta porcentagem média de área colhida mais avançada, com 13,2%. Entre esses municípios, três já atingiram 30% de área colhida: Douradina, Fátima do Sul e Vicentina.

A região norte tem 8,2% da safra colhida, sendo Chapadão do Sul e Costa Rica as cidades que apresentam colheita mais avançada. Em seguida está a região centro, com 4,5% de sua área colhida.

As chuvas contribuem para desaceleração no procedimento de retirada dos grãos do campo no estado. Por isso, a porcentagem de área colhida nesta safra 2016/2017 é 15,6% inferior em relação ao mesmo período da safra 2015/2016.

Na última semana, a evolução da colheita foi de aproximadamente 5,2% em Mato Grosso do Sul, ou seja, cerca de 129.600 hectares foram colhidos entre os dias 3 e 10 de fevereiro.

Projeções finais

Em comparação aos dados da safra anterior (2015/2016) a Aprosoja/MS estima até o momento aumento da área plantada de aproximadamente 2,4%, passando de 2,46 milhões de hectares para 2,52 milhões de hectares. Além disso, projeta acréscimo de 2,4% em relação à produção do grão (de 7,601 milhões de toneladas na safra 2015/2016 para 7,787 milhões de toneladas na safra 2016/2017) e manutenção na produtividade, com 51,5 sc/ha.