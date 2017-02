Publicada em 6 de fevereiro de 2017 às 16:11

BSOP promove mesa especial da modalidade que conta com a presença de nomes como Leticia e Michele Birkheuer, Bruno Soares, Maurren Maggi e Raquel Freestyle

O Enjoy Punta del Este, no Uruguai, um dos lugares mais paradisíacos da América Latina, recebe nesta semana a abertura do BSOP, o Campeonato Brasileiro de Pôquer. Entre eles, um dos torneios chamou a atenção do público presente: o desafio das celebridades, que contou com a participação das atrizes Leticia e Michele Birkheuer, o tenista Bruno Soares, a medalhista olímpica, Maurren Maggi, e a influenciadora digital, Raquel “Freestyle” Benetti, além da modelo uruguaia, Virginia Castellano.

Antes da disputa, Leticia, Michele e Virginia tiveram uma pequena aula de pôquer para entender mais sobre a modalidade e tiraram todas as dúvidas sobre as regras de um dos esportes que mais crescem no mundo todo.

“Eu adorei aprender a jogar poker. Agora vou sentar na mesa e pelo menos ganhar da minha irmã é obrigação”, brincou Michele.

Já Leticia gostou de aprender sobre o pôquer e prometeu se envolver ainda mais com a modalidade. “Apesar de achar um pouco difícil esse primeiro contato com as regras, na hora que o jogo começa a gente começa a entender ainda mais. Claro que em uma noite é praticamente impossível de me tornar uma competidora, mas é uma modalidade fascinante e com certeza vou buscar aprender cada vez mais”, comentou a atriz global.

Após a breve iniciação das jogadoras, todos os demais competidores se sentaram à para a disputa do torneio com um clima bastante descontraído e de muita comemoração e brincadeiras a cada mão jogada.

Para o tenista Bruno Soares, que há alguns anos já pratica pôquer e conquistou o título do Bruno ao vencer na final o também tenista argentino, José Acasuso, a ideia do torneio é bem legal e incentivadora a novos públicos. “Essa iniciativa é bem legal e importante para o pôquer. Quem entra não sai nunca mais. A modalidade envolve técnica, leitura de jogo, raciocínio, e pode ser praticada por qualquer pessoa. Eu adoro o esporte e espero que cada vez mais o BSOP Consiga realizar ações desse porte“ finaliza Bruno.

Com a conquista, Bruno levou para casa um pacote de viagem exclusivo, que inclui hospedagem, hotel e inscrição no evento principal, para a disputa da etapa de São Paulo do BSOP, que será realizada de 23 a 28 de março, no WTC Sheraton.

O desafio das celebridades foi realizado em uma parceria entre o BSOP, O Enjoy Punta del Este e PokerStars – patrocinador oficial do BSOP.

Sobre o BSOP

O BSOP é uma série de torneios de poker realizada no Brasil desde 2006. Hoje é o maior evento de poker da América Latina, tendo alcançado o recorde de 3.457 participantes em sua etapa de final da temporada 2015, e com esta marca alcança o status de segundo maior torneio de poker do mundo. O BSOP é realizado em alguns dos melhores destinos turísticos do Brasil e do Uruguai e em algumas das maiores capitais do país. O BSOP 2017 terá 7 etapas e a primeira acontecera em Puntal del Este.

Sobre o PokerStars

O PokerStars opera os sites de poker online mais populares do mundo, servindo a comunidade global de poker. Desde que foi lançado em 2001, a PokerStars tornou-se a primeira escolha de jogadores em todo o mundo, com mais torneios diários do que em qualquer outro lugar e com a melhor segurança online. Mais de 155 bilhões de mãos foram negociadas na PokerStars, que é mais do que qualquer outro site.

O PokerStars é a marca principal do The Rational Group, que opera negócios e marcas relacionadas ao jogos, incluindo o PokerStars, o Full Tilt, o StarsDraft, o BetStars, o PokerStars Casino, o PokerStars Championship e o PokerStars Festival (junção do European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour e Asia Pacific Tour).O PokerStars é, em última instância, propriedade da Amaya Inc. (Nasdaq: AYA, TSX: AYA).

O PokerStars é a marca de jogos online mais licenciada do mundo, com licenças ou aprovações operacionais relacionadas em 16 jurisdições.