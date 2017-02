CCZ intensifica ações contra o Aedes aegypti

Neste período de chuvas a possibilidade de aumento de focos é maior e a população também deve estar atenta em seus imóveis

O combate ao Aedes aegypti mosquito transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus continua em Dourados com ações do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e com as constantes chuvas que atingem o município, o alerta é ainda maior. A Prefeitura tem investido em ações de prevenção mediadas pelo centro junto a comunidade.

Nesta semana, o trabalho de inspeção dos imóveis, orientação aos moradores, eliminação com tratamento dos focos e possíveis criadouros dos mosquitos aconteceram no Jardim Água Boa e Vila Cachoeirinha, com continuidade em outros pontos da cidade tendo como base as notificações das zoonoses.

No sábado (18), acontece o mutirão na Vila Progresso. Recentemente foi realizado no jardim Santo André um mutirão por agentes de endemias e agentes comunitários.

Atividades junto a empresas também acontecem no município. Nesta iniciativa, os agentes do CCZ realizam explanações, panfletagens e dinâmicas do “certo e errado” nos estabelecimentos comerciais com grande fluxo de pessoas.

Conforme Rosana Alexandre da Silva, coordenadora do CCZ, as orientações de prevenção tem sido acatadas pela maior parte população. A preocupação é quanto a uma minoria a qual ainda não se atenta e coloca em risco a saúde de todos.

“Ainda temos uma parcela da população que não elimina os criadouros, mas temos buscado trabalhar com essa. A conscientização é fundamental, tem que eliminar os recipientes que podem acumular água, em especial nesse período que tem chovido todo dia”, cita.

Ela ressalta que o imóvel em situação crítica, não atendendo as solicitações previstas na Lei Municipal nº 3965 de 11 de fevereiro de 2016, será notificado e estará sujeito a multa.

“Tem ocorrido multas em terrenos e casas com sujeira acumulada e criadouros, é preciso mais cuidado por parte dos proprietários”, cita.

Prevenção no Bairro a Bairro

O CCZ realizou vacinação anti-rábica e orientações de combate ao Aedes Aegypti durante o Bairro a Bairro realizado no sábado (11) pela Prefeitura Municipal de Dourados.

Foram 50 animais entre cães e gatos vacinados e divulgação dos cuidados para evitar as zoonoses junto aos moradores do distrito de Vila Vargas.

“Foi uma ação muito proveitosa, as dicas de prevenção foram bem recebidas pela população e outras atividades assim acontecerão em breve”, pontuou Rosana.