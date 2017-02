CCR MSVia utiliza alta tecnologia na BR-163/MS

Muitos usuários da BR-163/MS não sabem que, para garantir atendimento rápido e eficaz e assegurar segurança e fluidez ao tráfego, a BR-163/MS é monitorada por um Circuito Fechado de TV. O sistema é operado a partir de um Centro de Controle Operacional, CCO, instalado em Campo Grande, que supervisiona a rodovia 24 horas apoiado por um complexo aparato eletrônico.

Segundo Ricardo Medeiros, gestor de Tecnologia da Informação da CCR MSVia, são mais de 370 câmeras que rastreiam as condições do movimento de veículos da rodovia ao longo dos seus 845,4 quilômetros, de Sonora, no Norte, a Mundo Novo.

“As câmeras são controladas remotamente a partir do CCO, com intervenção direta dos operadores ou por meio automático, utilizando o DAI (sistema de detecção de incidentes) ”, diz Medeiros.

O DAI envolve a identificação de mudanças no tráfego a partir de máscaras eletrônicas definidas para cada trecho de faixa da rodovia monitorado pelos equipamentos. O sistema permite detectar automaticamente, por exemplo, um veículo parado na pista ou no acostamento, movimento de pedestres e ciclistas, se o veículo está na contramão, levando em consideração sempre os critérios de velocidade, tamanho e direção. “Tão logo o sistema detecte alguma alteração, dispara um alarme para chamar a atenção dos operadores”, diz Medeiros.

A qualidade das imagens surpreende na sala principal do CCO. Um é composto por 30 monitores com alta resolução de 55 polegadas cada compõem um vídeo wall de monitoramento. Os monitores estão distribuídos em três linhas de 10 colunas. Com isso, é possível exibir até 160 câmeras simultaneamente, sem perda de definição.

Para situações emergenciais, como um acidente, por exemplo, o vídeo wall apresenta o chamado de “layout de crise”, que permite formar uma única imagem com nove monitores centrais.

De acordo com Ricardo Medeiros, para facilitar o trabalho de rastreamento da BR-163/MS, a cada um minuto, há um revezamento automático das imagens mostradas, possibilitando um panorama geral da rodovia em tempo real. As câmeras mudam o sentido de visualização, ou seja, ficam quatro minutos voltadas para o Norte e quatro minutos para o Sul.

“As câmeras estão instaladas em média a 2 quilômetros de distância umas das outras, sendo que cada uma está posicionada em um ponto que permita ‘enxergar’ a próxima câmera. Dessa forma, temos ampla cobertura da rodovia”, informa o gestor, destacando que o sistema permite captar objetos de, no mínimo, 50 centímetros cúbicos.

Além do monitoramento de toda a rodovia com o auxílio das câmeras, o CCO é responsável pelo registro de todas as ocorrências na pista, bem como pela coordenação de todos os recursos disponibilizados pela CCR MSVia, do atendimento telefônico gratuito aos usuários, por meio do Disque CCR MSVia, que atende através do telefone 0800 648 0163, e da Unidade de Resposta Automática – URA, que dá informações eletrônicas das condições de tráfego sem a necessidade do contato direto do usuário com as atendentes. Também são gerenciadas as informações e orientações aos usuários por meio dos PMV’s – Painéis de Mensagens Variáveis – móveis e fixos.