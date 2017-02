CCR MSVia entrega novas viaturas à PRF/MS

A CCR MSVia entregou nesta quarta (22/02) sete novas viaturas à 3ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Mato Grosso do Sul. O evento aconteceu na Sede da Concessionária, localizada na altura do km 472,8 da BR-163/MS, em Campo Grande. A solenidade contou com as presenças do Diretor Presidente da CCR MSVia, Roberto Calixto, e do Superintendente da PRF/MS, Inspetor Luiz Alexandre Gomes da Silva, entre outras personalidades.

A entrega atende a uma determinação do contrato de concessão e faz parte de um convênio firmado pela Concessionária com a Polícia Rodoviária Federal, intermediado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que visa contribuir com o trabalho da autoridade policial na BR-163/MS. As viaturas foram adquiridas com recursos da concessão da BR-163/MS.

Segundo Fausto Camilotti, gestor de Atendimento da CCR MSVia, a cerimônia marcou mais uma etapa na parceria entre a Concessionária e a PRF, com ganhos para os usuários, para o Estado de Mato Grosso do Sul e para a segurança pública. “Na medida em que conseguimos fortalecer um trabalho conjunto de qualidade, inclusive com o apoio ao reaparelhamento da autoridade policial, estamos contribuindo decisivamente para que a PRF intensifique sua presença na rodovia, com ganhos para toda a sociedade”, disse o engenheiro.

Na oportunidade, o Superintendente da PRF/MS e seu staff visitaram as instalações da CCR MSVia e receberam explicações técnicas sobre o funcionamento do Centro de Controle Operacional da CCR MSVia. Na sala de monitoramento, os visitantes conheceram o vídeo wall, equipamento que consegue mostrar uma série de monitores conectados fisicamente, formando uma única tela. Ele é composto por 30 monitores de 55 polegadas cada.