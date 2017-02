CCR MSVia e ANTT promovem ação de saúde na BR-163/MS

Na quinta-feira (23/02), acontece na BR-163/MS, na altura do km 462, mais uma etapa do Programa Estrada para a Saúde, promovido pela CCR MSVia e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. A ação será sediada no Posto Kátia Locatelli, em Campo Grande, das 15h às 21h.

Serão oferecidos aos participantes exames como aferição de pressão arterial, testes de colesterol, triglicérides, glicemia, acuidade visual e auditiva, medição de Índice de Massa Corpórea (IMC), vacinas, corte de cabelo e de barba, tudo gratuitamente.

A equipe da Ouvidoria Itinerante também fará atendimento aos usuários da rodovia, registrando sugestões, críticas, elogios e denúncias. Na oportunidade, os motoristas poderão aproveitar para obter informações sobre a Concessionária e seu trabalho na rodovia.

A ação de fevereiro do Estrada para a Saúde da CCR MSVia e da ANTT conta com a parceria do Instituto CCR, Mercedes Benz, do Posto Kátia Locatelli, da Escola Padrão (serviços de enfermagem) e da Barbearia Don Léo (corte de cabelo e de barba).

Programa Estrada para a Saúde da CCR MSVia

Quinta-feira – Dia 23/02/2017, das 15h às 21h

Local: Posto Kátia Locatelli, localizado no km 462, sentido Norte da BR-163/MS