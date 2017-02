CCR MSVia, ANTT e PRF fazem ação contra o alcoolismo

Neste sábado, 18, Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, a CCR MSVia, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e a Polícia Rodoviária Federal, PRF, realizam distribuição de folhetos e bafômetros educativos em vários pontos da BR-163/MS. As ações se desenvolvem em frente às Unidades Operacionais da PRF localizadas nos kms 734,3 (Coxim), 454,8 (Campo Grande), 323,7 (Rio Brilhante) e 267,4 (Dourados).

Segundo Arrison Szesz, analista de Planejamento do Atendimento da CCR MSVia, as ações educativas visam marcar a data com mensagens desestimulando a prática de consumo do álcool por motoristas. Os Painéis Eletrônicos de Mensagens Variáveis da BR-163/MS também emitirão frases educativas com o mesmo tema.

“Esse tipo de ação, uma semana antes do Carnaval, é mais um esforço das instituições e autoridades ligadas ao trânsito no esclarecimento de motoristas e passageiros sobre os riscos de dirigir sob o efeito do álcool”, enfatiza Arrison Szesz. “É fundamental que os passageiros também sejam nossos parceiros, recusando-se a viajar com motoristas que estejam sob os efeitos do álcool”.

Os bafômetros educativos têm caráter didático. Denominados etilotestes químicos, esses instrumentos descartáveis servem apenas para conscientizar os motoristas de que qualquer quantidade de álcool consumido é absorvida pelo organismo e afeta a capacidade de reflexo. Uma base reagente na forma de cristais identifica a presença de etanol no ar expirado pela pessoa.

Além dos bafômetros educativos e mensagens contra a perigosa combinação álcool+direção, a CCR MSVia, a PRF e a ANTT estarão distribuindo folhetos com dicas de segurança.

A CCR MSVia alerta aos motoristas que, independentemente dessa ação, a PRF continuará com as suas atividades de fiscalização com o uso de etilômetros aferidos e coerção de motoristas que estejam dirigindo sob efeito do álcool.