Casa Branca barra entrada de ‘CNN’ e ‘NYT’ de briefing diário

Motivo da proibição não foi anunciado oficialmente

Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter novamente criticado a mídia norte-americana por divulgar “falsas notícias” e por não ter “fontes” em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, dia 24, o seu governo aumentou ainda mais a tensão impedindo a entrada de alguns jornalistas de um briefing diário com o porta-voz do republicano, Sean Spicer.

Os repórteres e cinegrafistas de emissoras, jornais e sites importantes do país, como da “CNN”, do “New York Times”, do “Los Angeles Times” e do “Politico” foram barrados sem nenhum motivo oficial e não puderam entrar na Casa Branca.

Em sinal de solidariedade, colegas de outros veículos de comunicação, como da “Associated Press” e da “Time Magazine”, decidiram boicotar o briefing. Na coletiva, no entanto, estavam parte da imprensa conservadora norte-americana que apoia Trump, como “Washington Times”, “Breitbart News” e “America News Network”.

Da AnsaFlash