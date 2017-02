Publicada em 4 de fevereiro de 2017 às 08:35

Logo após sua posse como presidente da Assomasul, ocorrida na manhã desta quinta-feira (2), o prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina (PSDB), foi recebido em audiência pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), com quem trocou impressões a respeito de vários temas de interesse dos municípios do Estado.

Acompanhado pelo novo diretor político da entidade, ex-prefeito de Ribas do Rio Pardo, José Domingues Ramos, o Zé Cabelo, Caravina destacou a importância de parcerias institucionais visando a implementação de ações conjuntas em torno do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

Na conversa com o governador, o dirigente levou algumas das principais preocupações dos prefeitos para análise do governo, como os convênios entre o Estado e as prefeituras para manutenção do transporte escolar e a possibilidade de se adotar novos critérios de divisão proporcional dos recursos oriundos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul).

Caravina e Reinaldo Azambuja também falaram sobre o momento de crise pelo qual passa o país com reflexo negativo nas finanças municipais, além de discutirem eventuais parcerias em torno de projetos visando melhoria na qualidade de vida da população.

Assembleia

Ao participar da solenidade de reabertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, a qual Caravina também prestigiou, Reinaldo destacou que, para muitos especialistas, essa é a pior crise da historia e tem como causas principais os problemas estruturais do estado e a má gestão dos recursos públicos.

“Projetos interrompidos, programas insustentáveis, inchaço no quadro de servidores, corrupção e desrespeito ao orçamento e às regras básicas das finanças públicas, fizeram com que o setor público brasileiro arrastasse sua economia para este momento de extrema dificuldade. Alguma lição precisa ser absorvida por todos nós, agentes públicos de todo o Brasil, para que novos equívocos ou mesmo a omissão não nos leve a um cenário ainda mais trágico”, declarou.

Reinaldo pediu apoio dos deputados estaduais e falou sobre 2017, que em sua avaliação pode ser absolutamente decisivo, haja vista o enfrentamento de questões cruciais e dramáticas que precisam ser enfrentadas, como o equilíbrio da previdência e a instituição de um teto de gastos, além da responsabilidade fiscal em todas as áreas da administração pública, inclusive dos Poderes.

“O remédio amargo de agora é parte fundamental do caminho que leva ao futuro sustentável e próspero. Mesmo com tantas incertezas em nosso pensamento, o desejo é de que 2017 seja o primeiro ano de um ciclo de pujança econômica. A certeza que temos é o compromisso deste governo de sempre trabalhar pela prioridade de nosso cidadãos. Que tenhamos um ano muito produtivo e de muitas conquistas para toda sociedade”, afirmou.