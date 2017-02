“Cão de guarda” no Real, Casemiro é considerado um melhores da posição na atualidade

Um dos homens de confiança do técnico Zinedine Zidane, o volante Casemiro vem se mostrando um dos melhores jogadores da posição a atualidade. Na última partida do Real Madrid pela Liga dos Campeões, o jogador teve números de expressão.

Com sete desarmes durante a vitória por 3 a 1 sobre o Napoli, no Santiago Bernabéu, Casemiro igualou os números de Sergio Ramos, o último a realizar o mesmo número de botes durante uma partida. O zagueiro talismã do Real Madrid roubou sete bolas na partida contra o Borussia Dortmund, na semifinal da Liga dos Campeões de 2012/13.

Além de ter brilhado nos desarmes, Casemiro também mostrou que sabe apoiar muito bem o ataque. O volante brasileiro anotou o terceiro gol da vitória por 3 a 1: recebeu de Modric e, fora da área, pegou de primeira e marcou um golaço.

O belo gol de Casemiro concorre ao “Gol da Rodada” da Liga dos Campeões. Basta acessar o site oficial da competição para votar no gol do brasileiro, que concorre com Falcao Garcia, do Monaco, Robben, do Bayer de Munique, Ángel di Maria, do PSG, e Insigne, do Napoli.

Da Gazeta Esportiva