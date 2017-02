Câmara de Dourados vota projetos e homenageia rotarianos e carismáticos em sessão na quinta-feira

Em sessão ordinária realizada na noite desta quinta-feira, 23, a Câmara de Dourados cumpriu a pauta legislativa votando os projetos que estavam na ordem do dia e ainda realizou homenagens a dois segmentos sociais, os rotarianos, que comemoram a fundação do Rotary Club International neste dia 23 e o movimento RCC (Renovação Carismática Católica), da Igreja Católica, pelos seus 50 anos de fundação e 32 anos de atuação no município.

Em reconhecimento ao papel importante do Rotary Club no dia-a-dia da população de Dourados, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade a Moção de Congratulações à Família Rotária Douradense. O representante do Distrito Rotário 4470, Júlio Salvador Oviedo fez uso Tribuna Livre onde expos sobre as ações desenvolvidas pelo Rotary Club em Dourados, no Brasil e no mundo.

“Agradeço aos vereadores e, em especial ao vereador Pedro Pepa (DEM) por proporcionar essa homenagem em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos rotarianos, servir a humanidade é a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer” diz Julio Saldivar.

Também fez uso da Tribuna Livre Luiz Farias Torres, presidente e coordenador da Renovação Carismática Católica da Diocese de Dourados, que abordou as ações de fé e de filantropia que são realizadas pelo movimento no município.

“Através da espiritualidade Carismática vimos a transformação da pessoa, são incontáveis os testemunhos de conversão, mudança de vida, cura físicas, milagres, resgate e fortalecimento de famílias à beira da destruição, libertação de vícios e restauração da pessoa”, afirma Luiz Farias.

A presidente Daniela Hall (PSD), também enfatizou o papel importante do trabalho desenvolvido pelos católicos carismáticos no âmbito do fortalecimento da fé cristã. “São setores da sociedade como o Rotary Club e o movimento da Renovação Carismática Católica que fortalecem cada vez mais os seres humanos com dedicação e amor”, disse a presidente.

Sessão

Durante a sessão vereadores fizeram uso da palavra, congratulando-se com os rotarianos pelas comemorações do 112º aniversário de fundação do Rotary Club International, assim como por suas ações filantrópicas no município, Estado, no Brasil e no mundo, e também com os integrantes do da Renovação Carismática que está comemorando 50 anos de fundação.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal colocou em discussão e votação os projetos integrantes da ordem do dia, sendo que, por unanimidade foi aprovado o Projeto Lei n° 005/2017 de autoria do vereador Cirilo Ramão que Institui a Campanha Municipal de Prevenção Acidentes de Moto no âmbito do Município de Dourados.

Também foi discutido e aprovado o Projeto de Lei n° 030/2015 de autoria do vereador Alan Guedes que dispõe sobre a instalação de banheiro familiar em shoppings, hipermercados, centros comerciais, prédios públicos com grande circulação de pessoas e estabelecimentos similares.

Os vereadores ainda discutiram e aprovaram o projeto de lei de 005/2017 de autoria do Poder Executivo, que altera e cria dispositivos na Lei n° 2717/2004, que dispõe sobre a Política Municipal da Pessoa Idosa e cria o Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa.