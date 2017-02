Publicada em 3 de fevereiro de 2017 às 16:54

A C&A em parceria com a Malha anuncia as dez marcas que foram selecionadas, por meio de edital, para participação no projeto Malha + C&A: Aposta. As marcas The Lilled Small Town, Matter, Acorda, Holyfancy, Movin, Lumilab, Zóia, Jupe, Estúdio Ripa e Think Blue serão incubadas na sede da Malha, localizada em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, para que se desenvolvam e atuem no mercado de forma consistente e inovadora, promovendo conceitos de sustentabilidade desde a escolha da matéria-prima até a embalagem do produto.

As marcas foram selecionadas pela diversidade de produtos que oferecem e que abrangem os mais variados estilos de peças e acessórios, produzidos com diferentes matérias-primas de fontes mais sustentáveis, bem como a reutilização de tecidos. Entre os critérios avaliados, foi levada em consideração a forma de atuação da empresa, que contemple pelo menos um dos pilares da sustentabilidade e inovação, nos âmbitos social, ambiental, cultural e econômico.

As dez marcas serão incubadas por um período de dez meses e terão acesso a todos os eventos da Malha, ao estúdio fotográfico e aos espaços coletivos, incluindo o uso de maquinário para a confecção de peças piloto. As marcas selecionadas ainda terão mentorias, com especialistas da nova moda, e bolsas integrais em um curso por mês da Escola da Malha.

Marcas selecionadas

Estúdio Ripa: estúdio de design carioca que trabalha com joias confeccionadas com madeira reutilizada, que é transformada em peças minimalistas, com mistura de materiais convencionais e não convencionais.

The Lilled Small Town: marca de roupas femininas de Santa Catarina que propõe o desenvolvimento de peças com conforto e simplicidade, aliadas a práticas sustentáveis. Com o conceito de upcycling e slow-fashion, conta com uma produção local e utiliza como matéria-prima peças descartadas pelas indústrias têxteis da região.

Matter: marca de roupas masculinas que explora uma relação orgânica entre estilo e sustentabilidade, com peças produzidas de maneira transparente. Tecidos de origem sustentável, reciclados ou orgânicos, formam a base dos produtos da empresa.

Acorda: empresa carioca que desenvolve uma moda urbana por meio de peças de upcycling e slow-fashion, e também preza o resgate cultural de produtos feitos com sobras de tecidos descartados pela indústria têxtil. Seus produtos são inspirados na cultura afro-brasileira.

Holyfancy: marca que desenvolve mochilas e acessórios e alta qualidade por meio da transformação de material de descarte em produtos de vida longa. Os tecidos utilizados são 100% upcycled, e, a cada mochila produzida, 15 garrafas PET são retiradas do meio ambiente e 900 gramas de retalhos de algodão, que seriam descartados na produção, são reutilizados.

Movin: com design essencial, minimalista e tecnológico, a marca cria peças focadas nos benefícios emocionais e físicos para os indivíduos. No processo de elaboração, as matérias-primas possuem variedade de texturas, com base em fibras recicladas de algodão e garrafas PET, bem como fibras orgânicas do bambu e da seda. Há também o uso de soluções com bases biodegradáveis e com redução ou zero uso de água e emissão de carbono.

Lumilab: desenvolve recursos para incentivar e tornar possível o processo de fazer as próprias roupas. A marca explora modelagens com design moderno e oferece a opção para elaboração de bases de modelagem sob medida, para que as pessoas possam criar suas próprias peças.

Zóia: marca brasileira de acessórios que alia arte, design e sustentabilidade na criação de colares, brincos, pulseiras, entre outros. Com uma identidade própria e contemporânea, a marca – que, em grego, significa “vida” – desenvolve produtos com base em materiais inusitados, reciclados ou reaproveitados, como embalagens de alumínio, Tetrapak, papelão e ainda chapas de raios X.

Jupe: marca feminina que nasceu de um projeto de sustentabilidade que soma o reaproveitamento da matéria-prima, por meio do upcycling e do tingimento natural de peças com elementos da natureza como: chá verde, espinafre, açafrão, páprica, hibisco, casca de cebola, urucum, açaí e pó de amora.

Think Blue: criada para valorizar a elegância da mulher moderna e engajada, a marca desenvolve roupas com o reaproveitamento de peças de jeans e prolonga a vida útil de produtos já descartados. A Think Blue nasceu com o propósito de criar sem causar impactos ao meio ambiente.

Sobre a C&A

A C&A é uma empresa de moda focada em propor produtos e experiências que vão além do vestir, conectando as pessoas a si mesmas e ao mundo à sua volta. Fundada em 1841 pelos irmãos Clemens e August, na Holanda, a marca abriu sua primeira loja no Brasil em 1976, em São Paulo. Hoje, a empresa está presente em todas as regiões e tem cobertura nacional, por meio de sua loja virtual. Conduz seus negócios de forma ética e sustentável, comprometida em oferecer moda com impacto positivo. Saiba mais sobre a C&A em: saladeimprensa.cea.com.br.

Sobre a Malha

A Malha é um movimento por uma moda mais sustentável, colaborativa, local e independente. Somos conectores de um ecossistema de criadores, empreendedores, produtores, fornecedores e consumidores que acreditam em uma nova moda autêntica, geradora, experimental, livre.

Nosso galpão, aberto a todos, funciona como uma sede desse movimento: somos ao mesmo tempo um espaço de coworking e de cosewing, uma comunidade, uma escola e um laboratório de experimentação. Provemos os meios de produção e estimulamos a troca e criação de conhecimento.

Da Assessoria