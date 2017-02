Publicada em 5 de fevereiro de 2017 às 10:38

Fernando Roese ressalta velocidade da bola nas condições de Metepec, no México

O Time Correios Brasil segue em preparação para a estreia no Zonal Americano I da Fed Cup, a Copa do Mundo do Tênis, que acontece a partir desta segunda-feira em Metepec, no México.

As tenistas Carolina Alves e Gabriela Cé, que chegaram ao local dos jogos na quinta-feira, realizaram neste sábado o terceiro dia de treinos já contando também com Teliana Pereira, tenista número 1 da equipe.

O capitão Fernando Roese ressalta a importância da adaptação ao local de jogo, já que os confrontos acontecem em quadras duras, em local com altitude e bastante seco, o que requer uma atenção maior.

“O clima é muito seco e talvez o fator que a gente mais esteja estranhando é a altitude. Aqui tem entre 2.300 m e 2.400 m, então é um trabalho que a gente fez nos primeiros dias de elas se adaptarem principalmente com as bolas. A bola aqui anda bastante, mas treinamos bem esses primeiros dias. Até segunda estará todo mundo bem ambientado, bem aclimatado e bem para começar os jogos”, afirma o capitão.

A gaúcha Gabriela Cé disputa pelo quarto ano seguido a Fed Cup pelo Brasil e espera confrontos difíceis na primeira fase devido aos países que integram o grupo das brasileiras.

“O nosso grupo aqui é bem homogêneo, é muito parelho. Realmente é um grupo muito difícil, são confrontos todo dia pedreira, mas eu acredito muito que a gente possa fazer uma boa campanha. Ano passado eramos favoritas e não conseguimos sair como campeãs, mas esse ano nós não somos, estamos com uma equipe diferente, renovada de certa forma, então acho que é uma questão que tem que passar a bola para as outras e a gente só se preocupar em jogar o nosso tênis dentro da quadra. Estou bem confiante no que depender de mim, me identifico bastante nesse tipo de competição”, afirma Cé.

Luisa Stefani completa o time brasileiro neste domingo em Metepec, onde já treinará com Teliana, Gabriela e Carolina Alves. O Brasil estreia nesta segunda-feira, às 10h locais (14h de Brasília) contra a Colômbia.

O Time Correios Brasil é formado pelas tenistas Teliana Pereira, Carolina Meligeni Alves, Gabriela Cé e Luisa Stefani. A comissão técnica é formada pelo capitão Fernando Roeese, a fisioterapeuta Claudia Tamachiro e o chefe da delegação Paulo Moriguti.

Fed Cup por BNP Paribas é a Copa do Mundo do Tênis. Esta é a maior competição anual por equipes do esporte feminino, com 107 nações participantes em 2017. A competição tem 54 anos de idade, tendo sido criada em 1963. O patrocinador nominal é o BNP Paribas, o Banco Oficial da Fed Cup. Adecco (Patrocinador Oficial de RH) é um patrocinador internacional, enquanto o BeIN SPORTS é o Parceiro Global de Direitos de Mídia.