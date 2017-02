Borja está regularizado e estreia neste sábado contra a Ferroviária

Um treino realizado depois da derrota no clássico contra o Corinthians e o aval dos preparadores físicos foram suficientes para o Palmeiras atropelar todo o planejamento anterior e promover a estreia de Miguel Ángel Borja. Nesta noite, de maneira surpreendente, o técnico Eduardo Baptista relacionou o colombiano para o jogo de sábado, às 16h30 (de Brasília), contra a Ferroviária, no Allianz Parque.

A decisão, tomada depois de divulgada a lista dos convocados para a partida – na qual Borja não estava -, obrigou o Palmeiras a modificar todo o planejamento para o colombiano: desde dentro do campo como também em relação ao cerimonial para apresentar o atleta à torcida.

A apresentação oficial, por exemplo, ocorrerá às 11h (de Brasília) deste sábado, na Academia de Futebol, e sem a presença de Leila Pereira, proprietária da Crefisa e que está fora do país.

A parceira palmeirense foi a responsável pela contratação do atacante [R$ 35 milhões]. Leila, por exemplo, participou ativamente da apresentação de Alejandro Guerra, outro atleta a desembarcar no Palmeiras com o aporte financeiro da patrocinadora [R$ 9,8 mi].

O Palmeiras planejava apresentar e utilizar Borja somente depois do Carnaval. No entanto, o desempenho do atacante no trabalho fechado desta sexta-feira fez a comissão técnica antecipar todo o planejamento inicial. A ideia era estrear o colombiano somente na sexta, diante do Red Bull.

O trabalho para promover a estreia neste sábado contou com a colaboração de diversas áreas do clube. O departamento jurídico correu para inscrever o colombiano, e conseguiu efetivar a troca de Moisés por Borja na manhã desta sexta-feira.

O centroavante, ainda sem número definido no Palmeiras, trabalhou apenas em três dias desta semana. Na quarta e na quinta-feira, Borja resolveu problemas de documentação e viajou ao Uruguai para receber o prêmio Rey de América, promovido pelo jornal El Pais.

Mesmo longe da preparação ideal, Eduardo Baptista decidiu antecipar os planos para contar com Borja. O atacante agora surge como a grande atração para o confronto diante da Ferroviária, no qual o Palmeiras buscará se reabilitar da derrota no clássico contra o Corinthians.

