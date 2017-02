Publicada em 6 de fevereiro de 2017 às 09:37

Bombeira civil é presa em Dourados após matar o marido com facada no peito

Neste domingo, 05, por volta das 20h40, a bombeira civil Luciane P.A., de 29 anos, foi presa após matar o marido, de nome Rogério, de 59 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na Rua Humaitá, no Jardim Santo André, em Dourados. Luciane confessou que matou o marido com uma facada no peito. Os dois estavam casados há aproximadamente sete meses.

Segundo as informações, o casal passou o dia de ontem na casa de familiares do Rogério, e logo após chegar em casa, teve uma discussão e em seguida a briga.

Luciane declara que o marido havia batido nela e segurado seu pescoço, e para se defender, pegou uma faca e deu um único golpe no peito dele.

O homem morreu no local. A acusada chegou a chamar uma equipe de socorro, mas ao chegar no local, Rogério já estava morto.

O crime aconteceu na frente da filha da acusada, de apenas cinco anos.

Luciane foi levada para a delegacia e acusada em flagrante acusada de homicídio.

Da 94fmdourados