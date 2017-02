Publicada em 10 de fevereiro de 2017 às 17:12

A coleção de inverno 2017 da Bo.Bô é inspirada nas Plêiades, constelação composta por sete estrelas, que na mitologia grega representam a sensualidade e elegância da mulher. A marca busca, nesta estação, o perfil de uma mulher romântica, estilosa e ao mesmo tempo sensual e antenada no street style. Ela é elegante, não dispensa o brilho, mas também não deixa de lado a jaqueta de couro.

Brilhos, couro, veludo e laminados são os tecidos que marcam presença nessa coleção. Os bordados são inspirados nas constelações e os botões e zíperes ganham formato de estrela remetendo ao cosmo e ao espaço. As assimetrias de um ombro só, recortes, super decotes, cinturas marcadas e amarrações vêm com muita força. Cintos de tricot entrelaçados, moletom com laces, peças militar e corsellet para usar com sobreposição também se destacam na estação.

Inspirada nas pedras preciosas do Egito, a cartela de cores é composta por tons de azul, nude, militar e bordô. As apostas para essa temporada são as combat boots, as bombers, body em diversas matérias primas e as peças de vinil.

Na Capital, a loja Bo.bô está localizada no Shopping Campo Grande.